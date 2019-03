Smart TV 32 pollici : le migliori da comprare : In questa guida all’acquisto vi consiglieremo le migliori Smart TV 32 pollici da comprare. Le Smart TV 32 pollici hanno già da tempo conquistato le case degli italiani. Si tratta della misura giusta per ambienti non leggi di più...

Smart TV 32 pollici : le migliori da comprare : In questa guida all’acquisto vi consiglieremo le migliori Smart TV 32 pollici da comprare. Le Smart TV 32 pollici hanno già da tempo conquistato le case degli italiani. Si tratta della misura giusta per ambienti non leggi di più...

Smart TV 39 pollici : le migliori da comprare : In questa guida vi consiglieremo le migliori Smart TV 39 pollici. A dire la verità, televisori con una diagonale così particolare sono pochi, ma siccome ognuno ha le sue esigenze e i prodotti per soddisfarle leggi di più...

OUKITEL presenta quattro nuovi Smartphone al MWC 2019 - tra cui uno con schermo da 7 pollici : Al Mobile World Congress 2019, che sta ormai volgendo al termine, OUKITEL ha presentato quattro nuovi smartphone, tutti interessanti. L'articolo OUKITEL presenta quattro nuovi smartphone al MWC 2019, tra cui uno con schermo da 7 pollici proviene da TuttoAndroid.

HTC porta il 5G in casa e in ufficio con il suo Smart Hub con display da 5 pollici e Snapdragon 855 : HTC ha presentato ufficialmente il suo primo smart display HTC smart Hub 5G al Mobile World Congress. Si tratta di uno smart display unico nel suo genere progettato per la facilità d'uso sia in ambienti domestici che in ufficio che consente uno streaming video uniforme in qualità 4K, giochi a bassa latenza e funzionalità di hotspot mobile 5G per un massimo di 20 utenti. L'articolo HTC porta il 5G in casa e in ufficio con il suo smart Hub con ...

Una Smart TV HONOR da 55 pollici sembra prossima al lancio : HONOR, stando agli ultimi report, sarebbe ormai pronta a portare sul mercato la sua prima Smart TV, che dovrebbe avere una diagonale di 55 pollici. L'articolo Una Smart TV HONOR da 55 pollici sembra prossima al lancio proviene da TuttoAndroid.

Huawei sarebbe pronta a sbarcare nel mercato delle Smart TV con televisori da 65 pollici in su : Dopo il successo nell’ambito degli Smartphone, Huawei potrebbe essere prossima all’ingresso nel settore delle TV. Le indiscrezioni al riguardo si susseguono da tempo, e sembrano prendere un po’ più di consistenza nel momento in cui a dargli voce è stata la testata finanziaria cinese First Financial Reporter. La fonte fa riferimento a “gole profonde” nell’ambito industriale, e la notizia è chiara: il colosso ...

OPPO AX7 : un elegante Smartphone con display da 6 - 2 pollici : Arriva in Italia un nuovo cellulare dalla buona autonomia con camera anteriore da 16 Mp e prezzo di 249 euro

Sharp lancia quattro nuovi Smart LED TV 4K da 60 e 70 pollici : Sharp ha annunciato poco fa la la disponibilità ufficiale di quattro nuovi modelli di Smart LED TV 4K UHD nei formati da 60 e 70 pollici. L'articolo Sharp lancia quattro nuovi Smart LED TV 4K da 60 e 70 pollici proviene da TuttoAndroid.

Smart TV 32 pollici : le migliori da comprare : In questa guida all’acquisto vi consiglieremo le migliori Smart TV 32 pollici da comprare. Le Smart TV 32 pollici hanno già da tempo conquistato le case degli italiani. Si tratta della misura giusta per ambienti non leggi di più...

UNICK Gemini è un display che trasforma lo Smartphone in un computer da 15 - 6 pollici : UNICK Gemini è un display portatile da 15,6 pollici che si caratterizza per bordi ridotti ai minimi termini ai lati e nella parte alta. Ecco le sue feature L'articolo UNICK Gemini è un display che trasforma lo smartphone in un computer da 15,6 pollici proviene da TuttoAndroid.

Blackberry A20 in offerta a 59 euro - Smartphone con display da 5 - 5 pollici - : 18: 9 Full HD da 5,5 pollici smartphone : con un rapporto di aspetto 18: 9, display a visione completa, ti mostra un mondo nuovo e illimitato. È ottimo per guardare film, giochi e altri contenuti. E, ...

Sharp annuncia AQUOS Zero - “lo Smartphone da oltre 6 pollici più leggero al mondo” : pesa 146 grammi : Sharp ha annunciato a Taiwan "lo smartphone oltre i 6 pollici più leggero al mondo": il suo nome è AQUOS Zero e pesa appena 146 grammi L'articolo Sharp annuncia AQUOS Zero, “lo smartphone da oltre 6 pollici più leggero al mondo”: pesa 146 grammi proviene da TuttoAndroid.

KitchenAid lancia uno Smart Display a prova di schizzi con uno schermo da 10 pollici e Google Assistant : Per gli appassionati di cucina arriva un nuovo Smart Dispay firmato KitchenAid. Si tratta di un dispositivo Android Things con a bordo Google Assistant e uno schermo da 10 pollici a prova di schizzi (IPX5). L'articolo KitchenAid lancia uno Smart Display a prova di schizzi con uno schermo da 10 pollici e Google Assistant proviene da TuttoAndroid.