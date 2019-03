Skam Italia | disturbi alimentari | sexting e violenza giovanile nella terza stagione

davidemaggio

(Di lunedì 11 marzo 2019)sta per ritornare su TIMvision. Da oggi sono infatti disponibili le clip quotidiane delladel teen drama, che sarà disponibile sulla tv on demand, con una puntata a settimana, a partire da venerdì 15 marzo 2019. 11 episodi incentrati principalmente sulla difficile relazione tra Eleonora Sava (Benedetta Gargari) ed Edoardo Incanti (Giancarlo Commare).Dopo aver affrontato temi importanti come la solitudine, la definizione dell’orientamento sessuale e i disordini psichici,è pronta ad esplorare altri territori ed analizzerà nuovi argomenti scottanti quali i, ile la. La serie, ispirata all’omonimo teen drama norvegese e prodotta da TIMvision in collaborazione con Cross Productions, si è posta come obiettivo quello di cogliere al meglio il modo di vivere dei giovani ...

