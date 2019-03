«SKAM Italia 3» | il ritorno della serie teen che piace anche ai grandi

vanityfair

(Di lunedì 11 marzo 2019): La prima clip, di quattro minuti appena, arriva alle 13.31 di lunedì 11 marzo. Ad attenderla decine di migliaia di utenti che portano l'hashtag #in cima ai trending topic di Twitter con entusiasmo contagioso. Meme, gif e di tutto di più. È da tre mesi che non hanno notizie dei ragazzi del liceo Kennedy, quelli che soffrono per non essere invitati alle feste e cercano di capire il loro posto nel mondo, e l'attesa era più che giustificata. La terza stagione, disponibile su TimVision e sul sito di.it , infatti, è riuscita a conquistare non solo il cuore dei giovani, ma dei più. Merito di una formula efficace, di un linguaggio al passo con la generazione che racconta ma, ...

