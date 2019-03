Skam Italia 3 al via | ma i fan protestano | Fateci vedere la serie gratis

blogo

(Di lunedì 11 marzo 2019)Partita oggi, lunedì 11 marzo 2019, la terza stagione di, il teen drama prodotto da Timvision Production con Cross Productions. Ed è già polemica, perché moltissimi fan dellastanno protestando in queste ore per via del fatto che le clip dei nuovi episodi (11 in totale) sono visibili soltanto agli abbonati Timvision. Insomma, a differenza di quanto accaduto per le prime due stagioni, allorquando bastava collegarsi al sito ufficiale di, stavolta per seguire le avventure di Eleonora (Benedetta Gargari) ed Edoardo (Giancarlo Commare) - i protagonisti delle nuove puntate in cui si parlerà anche di disturbi alimentari, sexting e violenza giovanile - bisogna pagare (in realtà il primo mese è gratuito, l'abbonamento, invece costa 5 euro al mese).È bastato ciò per scatenare l'indignazione social del giovanissimo pubblico diche ha riempito i ...

TIM_vision : Le ragazze sono tornate. La terza stagione di #SKAMItalia dall'11 marzo. ?? - RollingStoneita : Una delle serie italiane più belle e innovative del 2018 torna l'11 marzo su TimVision. Il trailer di #SkamItalia… - mymovies : Ci siamo, manca davvero poco all'inizio di Skam Italia! Dall'11 marzo su TIMVISION. @Skam_Italia #skamitalia… -