Sisma Marche | la denuncia M5S | 23 milioni dirottati fuori cratere

Sisma 2016 - Marche stanziano 10 milioni per 2 ciclovie. Terremotati : “Priorità sono altre”. Giunta : “Non sottraiamo nulla” : Nel 2017 erano stati i soldi raccolti con gli sms solidali, oggi sono quelli previsti dal fondo Por-Fesr 2014-2020, in parte dedicato alle aree del cratere sismico. La Regione Marche, con una delibera di Giunta del 22 gennaio, ha di nuovo scelto di destinare una somma consistente alla realizzazione di piste ciclabili con l’obiettivo di rendere tutta la regione “a prova di bici”. In totale dieci milioni di euro (dei 249 previsti ...