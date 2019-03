Simeone | “Si affronteranno due grandi squadre | ci saranno meno spazi rispetto all’andata”

calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2019) Si è appena conclusa la conferenza della vigilia di, tecnico dell’Atletico Madrid. Ecco le parole del “Cholo” alla vigilia dello scontro di Champions League contro la Juventus. Il tecnico madrilista dice: “Domani siduemolto forti, dovremo approfittare delloo a nostra disposizione, sapendo che ce ne saràall’andata“. Commenta così le assenze: “Mi mancheranno alcuni giocatori per squalifica o infortunio. Dovrò decidere chi far giocare per avere la migliore squadra possibile. Godin sta bene, si allenerà con il gruppo e domani dovrebbe scendere in campo”. Sulle possibili chiavi per vincere il match, risponde: “Tranquillità, umiltà: sono le chiavi per fare domani una bella partita di calcio. La Juve? una squadra fortissima, con giocatori molto esperti e attaccanti importanti. ...

juventusfc : ?? #Simeone: 'Godin sta bene, si allenerà con il gruppo e domani dovrebbe scendere in campo. La Juve? una squadra fo… - juventusfc : ?? #Simeone: 'Domani si affronteranno due squadre molto forti, dovremo approfittare dello spazio a nostra disposizio… - pisto_gol : Tutti dicono che la Juve con l’AtlMadrid deve fare la difesa a 3: ma, dovendo segnare molti gol, credo che aggiunge… -