Silvio Berlusconi capolista alle europee | Salvini cambi strada o presenteranno il

Cresce Forza Italia. Il ritorno di Silvio Berlusconi è un moltiplicatore di voti : Non è affatto morta Forza Italia. Anzi. Gli azzurri crescono ampliando il centrodestra. A rivelarlo è l'ultimo sondaggio Tecnè pubblicato

Silvio Berlusconi vuole “un nuovo inizio” per Forza Italia : “Basta con questo governo sciagurato” : Il leader di Forza Italia chiama a raccolta i suoi in vista di una assemblea degli eletti del partito e lancia la lunga corsa verso le elezioni Europee del prossimo maggio: "Il futuro del Paese è in pericolo a causa del nuovo governo, è ora di mettere la parola fine a questa sciagurata stagione politica".Continua a leggere

Mediaset - mossa acchiappa-share di Pier Silvio Berlusconi : straordinario ritorno in prima serata : La notizia televisiva, in effetti, è di quelle davvero straordinarie. Si tratta dell'ultima mossa di Mediaset, ultimamente non brillantissima in termini di ascolti. Secondo quanto riporta davidemaggio.it, il Biscione avrebbe appena dato il via libera alla nuova edizione de La sai l'ultima?, lo stori

Silvio Berlusconi indagato a Roma per corruzione in atti giudiziari : Silvio Berlusconi è indagato per corruzione in atti giudiziari nell'ambito dell'indagine della Procura di Roma su alcune presunte sentenze pilotate del consiglio di Stato.Continua a leggere

Silvio Berlusconi indagato - altra bomba dei magistrati : "Sentenze pilotate" - attacco clamoroso : No, la guerra dei Vent'anni non è mai finita. Silvio Berlusconi, infatti, è nuovamente indagato. I magistrati della procura di Roma mettono nel mirino il leader di Forza Italia per corruzione in atti giudiziari, in relazione alla Consiglio di Stato che il 3 marzo 2016 annullò l'obbligo per il Cavali

Silvio Berlusconi indagato per corruzione in atti giudiziari : La procura di Roma indaga su Silvio Berlusconi. L'accusa è di corruzione in atti giudiziari nell'ambito dell'indagine su alcune sentenze pilotate del consiglio di Stato. Si tratta, nello specifico, della decisione del 3 marzo 2016, con la quale fu annullato l'obbligo di cedere la quota eccedente il 9,99% detenuto in Banca Mediolanum stabilito nei confronti di Berlusconi da Bankitalia.

Silvio Berlusconi - zampata per far crollare il governo : "Pronto per Matteo Salvini premier" : Il governo è davvero a un passo dal collasso, complice il caso Tav e le distanze che paiono incolmabili tra Lega e M5s. E proprio nel momento di massima tensione, ecco la zampata di Silvio Berlusconi, che si ripropone in veste di diavolo tentatore. Lo fa in un'intervista ad affaritaliani.it, in cui

Silvio Berlusconi : "Il governo blocca l'Italia. Si voti. Forza Italia pronta a sostenere Salvini premier" : "Meglio votare domani mattina che tenere in piedi un governo che gli elettori non hanno mai votato e che sta distruggendo l'economia, sta bloccando l'Italia, la sta isolando in Europa e nel mondo".Lo sostiene Silvio Berlusconi, intervistato dal quotidiano online AffarItaliani.it. Il presidente di Forza Italia ha aggiunto che Forza Italia è pronta a sostenere un governo con Matteo Salvini premier.Ha poi specificato la sua ...

Fabrizio Corona e la porcata all'Isola - Alba Parietti : "Cosa c'è dietro la scelta di Pier Silvio Berlusconi" : Alba Parietti in un’intervista concessa a Repubblica ha spiegato le ragioni che la spingono a proseguire con il suo impegno lavorativo all’Isola dei famosi nonostante la brutta pagina che ha visto protagonista (o meglio, vittima) Riccardo Fogli. Fabrizio Corona l’ha attaccato, dandogli del vecchio e

Silvio Berlusconi - assalto frontale a Matteo Salvini : "Stai deludendo i tuoi elettori - presenteranno il conto" : "Ho il dovere morale e civile di fare tutto il possibile per salvare il mio Paese da questo disastro". Silvio Berlusconi, intervistato dal Quotidiano nazionale, lancia la sfida al governo di Lega e M5s, ma soprattutto a Matteo Salvini: "Sta deludendo i suoi elettori. Quello che è certo è che questa

Isola dei famosi - Pier Silvio Berlusconi ha voluto licenziare gli autori : la mannaia dopo lo sfregio a Fogli : La decisione di rivoluzionare il gruppo di autori dell'Isola dei famosi sarebbe arrivata direttamente da Pier Silvio Berlusconi. Nell'ultima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi, gli autori guidati dal capo progetto Cristiana Farina hanno fatto mandare in onda un video-messaggio di Fabri

Silvio Berlusconi - la Consulta respinge il ricorso sulla legge Merlin : perché per lui è una grana : "La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha deciso le questioni sulla legge Merlin sollevate dalla Corte d'appello di Bari e discusse nell'udienza pubblica del 5 febbraio 2019". È quanto si legge in una nota della Consulta che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità cost

Paolo Del Debbio torna su Mediaset - la bomba alla vigilia : 'Silvio Berlusconi in persona...' : Paolo Del Debbio , dopo mesi di stop, torna in televisione da domani, giovedì 7 marzo, con una nuova trasmissione su Rete4, Diritto e rovescio . In un'intervista al Giornale commenta le voci circolate ...