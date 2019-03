Sicilia | a San Cristoforo piantata le radici del futuro

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2019) Nelle vie dove l’odore di Catania entra forte nelle narici; dove il rintocco delle campane scandisce i passi lenti di giornate tutte uguali; dove il dialetto s’intreccia ai rituali quotidiani di una comunità che si dà ancora appuntamento in piazza, iniziative come quella di Legambiente hanno un valore educativo che va oltre una mattinata all’insegna del verde.Se i bambini chiedono agli abitanti di prendersi cura dei ligustri appena piantati; se i commercianti si affacciano dalle botteghe per osservare e respirare l’aria che profuma di terra e di sole; se i volontari prendono a braccetto i passanti per trascinarli nell’entusiasmo che blocca il traffico di via Plebiscito all’angolo con la voglia di sognare e di sperare, allora il progetto “100 alberi per Catania” vale molto di più di 1.500 euro.Vale un altro passo verso il cambiamento; vale il sorriso di un alunno che non si ritrova ...

matteosalvinimi : ??Dopo Cona e Bagnoli in Veneto, Castelnuovo di Porto nel Lazio, dopo il blitz a Borgo Mezzanone in Puglia, dopo l'i… - OkVacanza : Viaggi coupon Le chiavi di San Francesco • Alla scoperta della Sicilia - Pasqua inclusa in offerta a € 29,00… - chrysalismnh : Mamma mia la Sicilia.. Sono stata verso San Vito Lo Capo e alla Riserva dello Zingaro e ho PIANTO per la meraviglia… -