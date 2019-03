Sesso con alunno | il dna conferma | il figlio dell' infermiera di Prato  è del 15enne

agi

(Di lunedì 11 marzo 2019) Le analisi del dna confermerebbero, secondo indiscrezioni, che ildi 5 mesididi 35 anni, indagata per violenza sessuale su un ragazzo, all'epoca 13enne, appartiene proprio a quest'ultimo. I risultati arrivano proprio dopo che per tutto il pomeriggio la donna è stata sentita in procura a. La donna, sposata e con un altro, venerdì scorso ha subito una perquisizione dopo che i genitori del ragazzo avevano presentato una denuncia.Si erano insospettiti per l'atteggiamento del ragazzo, oggi quasi 15enne, e soprattutto dopo la lettura di alcune chat che si erano scambiati l'adolescente e la donna, con la quale faceva ripetizioni di inglese.

SirDistruggere : Ho una nipote di 12 anni, la sola idea di farci sesso mi fa venire la nausea. Non so come abbia fatto Montanelli co… - Agenzia_Ansa : Sesso con l'alunno, il figlio della #prof di #Prato è dell'alunno 15enne. Lo confermerebbe il test del #dna. La don… - SkyTG24 : #Prato, sesso con allievo: #TestDna conferma la paternità del bambino. Va attribuita al 15enne che con la donna ha… -