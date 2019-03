Serie A | vincono Inter | Torino e Atalanta Napoli pari | Juve +18 Fiorentina-Lazio 1-1

Pallamano - Serie A maschile 2019 : vincono le big - al Fondi non basta un super Leal : Giornata numero 20 per la Serie A di Pallamano maschile, in cui abbiamo assistito a sette sfide molto interessanti e ricche di gol, con una capolista solitaria, che risponde al nome del Bolzano, capace di sconfiggere 30-28 un Bologna assetato di punti-salvezza, grazie alle 7 reti del pivot Damir Halilkovic, con il Pressano che continua il suo inseguimento, piegando 28-23 la Metelli Cologne. Due punti anche per il Conversano, che nonostante le 12 ...

Pallamano - Serie A femminile 2019 : Salerno e Oderzo vincono a fatica - solida prestazione per Brixen : La Serie A di Pallamano femminile è giunta al suo turno numero 16, e anche questa settimana non cambiano le gerarchie in testa alla classifica, con le prime tre che hanno ormai preso il largo, e che probabilmente si giocheranno lo Scudetto a fine anno. In cima alla graduatoria troviamo ancora la Jomi Salerno, che questa volta si è imposta non senza sudare contro la Leonessa Brescia per 24-20, grazie alle 10 reti della mancina Suleiky Gomez, ...

Serie A - vincono Torino - Inter e Sampdoria : Roma, 10 mar., askanews, - Vittorie di Torino, Inter e Sampdoria negli incontri della 27ma giornata del campionato di Serie A. Questi i risultati e i marcatori: Juventus-Udinese 4-1: 11 , 39 Kean, J,, ...

Rugby a 7 - World Series Las Vegas 2019 : finalmente vincono gli USA! Samoa sconfitte nell’ultimo atto : Si è conclusa nella notte italiana la quinta tappa delle World Series del Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Las Vegas, negli USA, trionfo dei padroni di casa, che dopo le quattro finali perse nelle prime quattro tappe finalmente centrano il successo nell’atto conclusivo, prendendo anche la vetta solitaria della graduatoria. Finalissima USA-Samoa 27-0 Finale 3° posto Nuova ...

Serie D - i risultati delle giornate 26 e 30 : vincono Bari - Cesena - Modena e Avellino : vincono praticamente tutte le big impegnate nel campionato di Serie D. Nel girone B prosegue il testa a testa tra Como e Mantova, rispettivamente prima e seconda staccate soltanto di un punto ed ...

Karate - Serie A Salisburgo 2019 : oro per la squadra femminile di kata - Viviana Bottaro e Luca Maresca vincono il bronzo : Si chiude con un oro nel kata a squadre, un bronzo nel kata inviduale con Viviana Bottaro e uno nel kumite uomini -67kg con Luca Maresca la giornata dedicata alle finali della prima tappa stagionale, quella di Salisburgo (Austria) della Serie A di Karate. Gli italiani avevano conquistato poche chance di piazzarsi in zona medaglia e, di conseguenza, il bottino si può definire magro. Andiamo a conoscere tutti i risultati ed i vincitori di ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : cade Viareggio - vincono Forte dei Marmi e Lodi : Prosegue anche nella 21esima giornata il duello tra Forte dei Marmi e Lodi che sta caratterizzando la Serie A1 di Hockey su pista, con le due formazioni che sono riuscite ad ottenere la vittoria rispettivamente contro Sandrigo (9-3 con doppietta di Federico Ambrosio) e Ubroker Scandiano (5-1 in trasferta). In terza piazza regge il Valdagno, capace di avere la meglio 4-2 sul Bassano, mentre il Viareggio cade 4-2 nello scontro diretto contro il ...

Ginnastica artistica - Serie B 2019 : risultati e classifica prima tappa. Pavese e Udinese vincono a Busto Arsizio : Al PalaYamamay di Busto Arsizio si è disputata la prima tappa della Serie B 2019 di Ginnastica artistica, preludio della Serie A che andrà in scena nella giornata di domenica. Al femminile ha vinto la Ginnastica Pavese con 141.550 punti davanti all’Invictus Gymnstics (138.000) e a CuneoGinnastica (136.850) mentre al maschile successo in volata dell’Udinese (144.300) che ha battuto di un punto La Marmora e artistica Brescia (143.300). ...

VIDEO Serie A - 24^ giornata : highlights - gol e sintesi di tutte le partite. Vincono Juventus - Milan - Inter. Pareggio Napoli : Nel weekend si è disputata la 24^ giornata della Serie A 2019 di calcio. La Juventus ha sconfitto il Frosinone per 3-0 grazie alla reti di Dybala e Cristiano Ronaldo allungando in testa alla classifica, 13 punti di vantaggio nei confronti del Napoli che ha pareggiato per 0-0 contro il Torino. L’Inter ha avuto la meglio sulla Sampdoria per 2-1 con D’Ambrosio e Nainggolan sugli scudi, fantastica doppietta di Piatek a trascinare il ...

Serie D - risultati della 24e della 28giornata : vincono Bari e Cesena - pari Modena : GIRONE C, 24GIORNATA Belluno-Adriese 0-1 Montebelluna-Arzignano Valchiampo 2-1 Sandonà-Sport Club St.Georgen 1-1 Campodarsego-Levico Terme 2-0 Cartigliano-Union Feltre 3-0 Cjarlins Muzane-Este 2-2 ...

Pallamano - Serie A 2019 : Merano ferma Bolzano - vincono Pressano e Conversano : Giornata numero 18 per la Serie A di Pallamano maschile, che vede subito una sorpresa, rappresentata dal pareggio del Bolzano, che resta in testa alla classifica, nonostante il pirotecnico pareggio per 21-21 contro il Merano, mentre si avvicina pericolosamente il Pressano, giustiziere 25-20 del Cingoli. Due punti anche per il Conversano, capace di piegare 34-29 la Ego Siena, cui non bastano le 13 reti di Jacob Nelson, con il Cassano Magnago che ...

Serie A - vincono in casa l’Atalanta e il Torino : gol e highlights : Serie A, vincono in casa l’Atalanta e il Torino: gol e highlights Soffrono ma conquistano i tre punti sia i bergamaschi contro la Spal, sia i granata che hanno affrontato l’Udinese. Decisivo per i nerazzurri il solito Duván Zapata, mentre Ola Aina e le parate di Sirigu regalano la vittoria a mister ...

Calcio - Serie A 2019 : Atalanta e Lazio vincono e raggiungo la Roma al quinto posto in classifica : Atalanta e Lazio vincono per 1-0 rispettivamente contro Cagliari e Frosinone nei posticipi della 22ma giornata della Serie A di Calcio. Questa vittoria in trasferta permette ad entrambe le squadre di salire a quota 35 punti in classifica e raggiungere così la Roma al quinto posto. Andiamo a scoprire nel dettaglio come si sono svolte le due partite. Partiamo dalla sfida tra Frosinone e Lazio, con i biancocelesti che fanno la partita nel primo ...