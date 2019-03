' Senza vaccino | niente scuola' | il ministro Grillo | c' è un' epidemia di morbillo in atto

Morbillo - il piano straordinario del governo : niente concorsi pubblici Senza vaccino : La bozza approderà lunedì in Commissione: copertura obbligatoria tra i 19 e i 44 anni. Profilassi per chi vuole entrare nelle forze dell’ordine, nei vigili del fuoco e anche per l’Erasmus

Aids : vaccino italiano abbatte il 90% del virus e apre la strada a un futuro Senza farmaci : La somministrazione del nuovo vaccino italiano Tat è stata studiata per combattere una delle malattie più difficili e temute del nuovo millennio. Stiamo parlando dell'Hiv che secondo i risultati di un recente follow up, che ha visto impegnati un folto gruppo di ricercatori italiani per più di 8 anni, sarebbe in grado di intervenire, in modo drastico, nel 90% delle infezioni. Aids: i risultati del vaccino messo a punto in Italia Il virus ...