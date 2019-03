Seat Leon Cupra R ST - 300 CV per la familiare sportiva

quattroruote

(Di lunedì 11 marzo 2019) LaR diventa ST. Lasarà presto disponibile anche in versione wagon, che riproporrà lo stesso motore della cinque porte, ma solo con cambio automatico Dsg. LaR, infatti, venne presentata come versione speciale a tiratura limitata: 300 esemplari disponevano di cambio automatico, mentre per 499 vetture era prevista una trasmissione manuale a sei rapporti con propulsore potenziato fino a 310 CV.Più veloce grazie alla trazione integrale. Essendo disponibile unicamente con cambio doppia frizione a sette rapporti, laR ST è spinta da un 2.0 TSI da 300 CV e 400 Nm che le permette di toccare una velocità massima di 250 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi, ben 1,2 secondi in meno rispetto alla cinque porte. Ciò è reso possibile dalla trazione integrale 4Drive, che garantisce una maggiore aderenza nello spunto da fermo e permettere ...

