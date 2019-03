Scuola | precari storici e assunzioni docenti ultime notizie | ‘In fretta i concorsi’

Scuola - lezioni a rischio martedì 12 marzo per lo sciopero dei docenti contro il precariato : sciopero di docenti e personale ATA domani, martedì 12 marzo: le lezioni potrebbero essere a rischio in tutta Italia per la protesta indetta dai sindacati FLCGIL, Cisl e UIL contro il precariato del comparto Scuola. Si tratta del secondo sciopero del mese di marzo, che precede quello degli studenti contro i cambiamenti climatici in programma venerdì 15 marzo.Continua a leggere

Scuola - precariato e assunzioni docenti ultime notizie : Miur ‘pilatesco’ e ‘blindatura delle Gae’ : La questione riguardante i diplomati magistrale continua a tenere banco, soprattutto dopo la nuova sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Si teme uno svuotamento delle graduatorie ad esaurimento per effetto delle varie sentenze di merito che arriveranno nei prossimi mesi. Il Ministero dell’Istruzione, come sottolineato dal sindacato Anief, continua a mostrarsi ‘apatico’ limitandosi al concorso ...

Docenti terza fascia : la proposta di UIL Scuola per combattere il precariato : La UIL Scuola si è prefissato l’impegno nel dare una risposta concreta a migliaia di Docenti precari che in questi anni hanno contribuito al corretto funzionamento dell’istruzione in Italia. Ieri, sabato 2 Marzo, presso l’istituto Fermi del Corso Malta (Napoli) si è tenuta una discussione circa il precariato della Scuola italiana. Purtroppo, nonostante l’annosa problematica, la situazione rimane molto grave: numerosi i ...

Scuola - precariato docenti e diplomati magistrale ultime notizie : proposta di Assemblea Nazionale : Ancora una volta, la questione dei diplomati magistrale al centro del dibattito tra il personale scolastico. La nuova sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, resa nota lo scorso 20 febbraio, ha inflitto una nuova pesante sconfitta alle speranze dei diplomati magistrale per il loro inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. A questo proposito, attraverso un comunicato stampa, i Cobas rendono nota la loro disponibilità ...

Scuola - concorsi e precari storici ultime notizie : approvato emendamento Pittoni : L’esperienza dei docenti nel servizio assumerà ancora più valore. Come vi abbiamo riferito nella giornata di ieri, infatti, raddoppia il punteggio per il servizio prestato dai docenti nella Scuola pubblica. Un segnale di valorizzazione dell’attività dei precari storici di fronte ai neolaureati o, comunque, ai docenti con minor esperienza sul campo. precari storici e concorsi, approvato emendamento Pittoni sulla valorizzazione del ...

Concorso Scuola 2019 : valutazione titoli e punteggio - precari favoriti. Le regole : Concorso scuola 2019: valutazione titoli e punteggio, precari favoriti Il 28 gennaio 2019 è stato pubblicato il decreto legge n. 4/2019 che ha introdotto Quota 100 e reddito di cittadinanza. Come previsto per legge il decreto nei successivi 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale va convertito in legge. E proprio in queste settimane è in corso l’iter presso Senato e Camera. Qual è il collegamento tra decreto e ...

Concorso Scuola 2019 : favoriti i precari storici : Novità importante per il prossimo Concorso scuola 2019: sarà raddoppiato il punteggio per il servizio prestato nelle scuole pubbliche. Lo scopo è quello di valorizzare i precari storici per portare nelle scuole chi ha più esperienza a sostituzione dei docenti che andranno in pensione, alcuni anche con Quota 100. A differenza dei precedenti, gli equilibri del prossimo Concorso scuola propendono per favorire gli insegnanti con maggiore anzianità ...

Scuola - cambiano i punteggi del prossimo concorso : favoriti i precari storici per “compensare” l’effetto di Quota 100 : punteggio doppio per il servizio: praticamente una corsia preferenziale per i precari storici, per portare “più esperienza” nella Scuola, che si appresta a perderne tanta col pensionamento dei docenti che beneficeranno della Quota 100. Il governo sposta gli equilibri del prossimo concorso Scuola, atteso per il 2019: saranno favoriti gli insegnanti con maggiore anzianità, che possono vantare anni di supplenza alle spalle pur non avendo ...

Scuola - precariato e ricostruzione carriera ultime notizie : Miur nuovamente condannato : Nuova vittoria quella conseguita dal sindacato Anief, a favore del personale ATA. Il Tribunale del Lavoro di Udine ha emanato una nuova sentenza in materia, accogliendo il ricorso al fine dell’immediato e integrale riconoscimento del servizio svolto durante il precariato nella ricostruzione di carriera. Personale Ata, preruolo va riconosciuto per intero in merito alla ricostruzione di carriera Il Giudice del Lavoro del capoluogo friulano, ...

Scuola - precariato e riapertura Gae ultime notizie : ‘Subito l’aggiornamento - bene fa il M5S a ravvedersi’ : Si torna a parlare di riapertura delle graduatorie ad esaurimento, una delle questioni maggiormente dibattute in ambito scolastico. Il sindacato Anief, attraverso la voce del presidente Marcello Pacifico, rammenta come il Movimento 5 Stelle organizzò un convegno in Parlamento, con il quale si chiese in maniera chiara e semplice l’estensione del doppio canale di reclutamento alle graduatorie di istituto o di aprire le Gae. riapertura Gae, ...

Scuola - rinnovo contratto docenti 2019/2021 e precariato : le ultime notizie : https://www.Scuolainforma.it/wp-content/uploads/2019/02/Filmato.mp4 L'articolo Scuola, rinnovo contratto docenti 2019/2021 e precariato: le ultime notizie proviene da ScuolaInforma.

Naspi 2019 precari Scuola - come funziona : requisiti e domanda : I precari della scuola hanno diritto al sussidio di disoccupazione, ovvero la Naspi 2019. Che novità ci sono per quest’anno? Il reddito di cittadinanza, è compatibile con l’indennità di disoccupazione? come si era pensato precedentemente, lo sostituisce? Naspi 2019 scuola: come funziona La Naspi 2019 spetta ai precari che soddisfano i requisiti. La domanda (tramite modulo predisposto) può essere presentata online in tre modi: online ...

Scuola : Serafini (Snals) pessimista per stipendi bassi - stabilizzazione precari - quota 100 : Elvira Serafini, segretaria generale del sindacato Snals, si dice assolutamente pessimista sulla situazione dei lavoratori della Scuola. Molti sono i nodi da sciogliere sulla condizione lavorativa dei docenti italiani. Quest'ultimi hanno gli stipendi più bassi d'Europa, secondo una ricerca svolta dall'Ocse ("education at glance") del 2017. Gli insegnanti italiani hanno una media retributiva annua, rispetto ai propri colleghi dell'Unione europea, ...

Scuola - precari terza fascia con 36 mesi ultime notizie : ‘Abilitazione non è discriminante’ : Una delle questioni più importanti da risolvere in ambito scolastico è, senza dubbio, quella dei docenti inseriti in terza fascia con più di 36 mesi di servizio. In modo particolare si lamenta la mancata attuazione del punto 22 del contratto di governo Lega-Movimento 5 Stelle riguardante la fase transitoria per i precari storici. A questo proposito, come riporta il sito Web notonews.it, sabato scorso si è tenuto a Noto un incontro la deputata ...