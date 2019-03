Scontri Inter-Napoli | il pm chiede pene fino a 5 anni e 8 mesi per sei ultrà nerazzurri

agi

(Di lunedì 11 marzo 2019) La Procura di Milano ha chiesto condannea 5e 8di carcere nel processo col rito abbreviato a carico di seiarrestati con l'accusa principale di rissa aggravata nell'inchiesta suglidel 26 dicembre prima di, in cui perse la vita Daniele Belardinelli. La pena più severa è stata chiesta dai pm per Nino Ciccarelli: 5, 8e 10 giorni. Tre, ottoe 20 giorni è stata la richiesta per il designer- tifoso Guido Piovella, 4, 4e 20 giorni per Alessandro Martinoli, due, 11e 10 giorni per Simone Tira e Francesco Baj.All'udienza nell'aula bunker del carcere di San Vittore era presente anche Cristina Bianchi, vedova di 'Dede' Belardinelli. La donna è indicata come parte offesa nel decreto che ha disposto il giudizio ma non si è costituita parte civile come invece dovrebbe fare ...

