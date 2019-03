Scienza della sincronizzazione | la svolta nella ricerca

Roma - la Luiss e l'Arma insieme per lo studio della Scienza della sicurezza : E' stata poi presentata la seconda edizione del Corso di Perfezionamento Universitario in scienza della sicurezza Interna ed Esterna, riservato alla formazione di oltre 50 Ufficiali Superiori e ...

Alberto Angela : "Abbiamo perso uno degli archeologi più luminosi. È una tragedia che colpisce tutto il mondo della Scienza" : Alberto Angela ricorda, in un'intervista a La Repubblica, l'archeologo Sebastiano Tusa, morto tragicamente nell'incidente aereo del volo Ethiopian Airlines 302, partito da Addis Abeba e diretto a Nairobi. Lo studioso, che ricopriva anche la carica di assessore ai Beni Culturali della Regione Sicilia, si stava dirigendo a Malindi per una conferenza internazionale dell'UNESCO. Alberto Angela commenta così la tragedia in cui ha perso la vita ...

'Una passione per la vita - una vita per la Scienza' : il tributo di Gubbio a Guido Bonarelli - gigante della geologia internazionale : Bonarelli fu uomo di cultura di straordinario eclettismo, spaziando dagli studi classici alla scienza, intesa in senso lato, fino all'antropologia. Girò il mondo, all'inizio del XX secolo, in un'...

Le notizie di Scienza della settimana : L’epidemia di ebola, gli studi sul glifosato, una speranza per l’hiv: l’attualità scientifica. Leggi

Cose da fare a Milano : al museo della Scienza e della tecnica sulla scena del crimine - Scena Del Crimine - : Sabato 09 Marzo 2019, Tra le Cose da fare a Milano questo weekend con tutta la famiglia, spiccano le attività organizzate dal museo Nazionale della scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di concerto con l'Arma dei Carabinieri. Sarà, infatti, un fine settimana, sulla Scena del Crimine quello che i bambini e i ragazzi potranno vivere al museo!...

Verde urbano : chi vive in una città green è più felice - parola della Scienza - : Se vivi in una città dove ci sono molti spazi verdi e in generale, un arredo urbano curato, sei più felice. parola degli scienziati dello Urban Realities Lab dell'Università di Waterloo che in nuovo ...

Estinzione dei dinosauri : le incertezze della Scienza : È stato l'impatto dell'asteroide a scatenare scatenare la lunga sequenza di eruzioni? Mondo di lava. Per lo studio di questo evento di Estinzione è importante avere una datazione precisa della serie ...

Google Arts & Culture - l’informatica al servizio della cultura e della Scienza : La cultura e l’arte passano anche per i computer, grazie alle tecniche di elaborazione moderne e all’Intelligenza Artificiale. Una dimostrazione lampante è il lavoro della divisione di Google Arts & Culture, che di recente ha collaborato con il CERN di Ginevra, la NASA oltre 100 musei di tutto il mondo per creare una raccolta di video e di immagini dedicate alle scoperte dell’uomo e alla Scienza. Il nuovo progetto si chiama ...

"Settimana della Scienza" a Saluzzo - quando l'apprendimento sostiene una causa benefica : Il Parco del Monviso organizza ancora due appuntamenti legati alla Settimana della scienza, che si svolgeranno però in date successive. Martedì 26 marzo il prof. Stefano Fenoglio, docente presso l'...

A Villa Fabri di Trevi si parla di Charles Darwin - anteprima della 'Festa di Scienza e Filosofia' : Il Darwin Day 2019 è un'anteprima della nona edizione di Festa di Scienza e Filosofia, "Evocare il mondo", in programma dall'11 al 14 aprile prossimi. L'evento è promosso dalla Fondazione Villa Fabri ...

Arriva “Festival della Scienza e dell’Ingegneria” con ricercatori e spettacoli teatrali : Si terrà a Palazzo Sirena di Francavilla al Mare il 6 e 7 marzo (ingresso libero) il “Festival della Scienza e dell’Ingegneria” promosso dalla “Società Italiana della Scienza e dell’Ingegneria” (SIdSI) La manifestazione è in collaborazione con l’Università dell’Aquila, con il patrocinio della SIdSI già ideatrice di iniziative rivolte al mondo giovanile con la collaborazione di prestigiosi Enti quali l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ...