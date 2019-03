Sci | orari tv finali Coppa del Mondo Soldeu | evento in diretta su Rai Sport | 13-17 marzo

Sci di fondo - Coppa del Mondo Falun 2019 : programma - orari e tv : Si tratta dell’ultima tappa di Coppa del Mondo prima delle Finali di Quebec City; lo sci di fondo nel prossimo fine settimana farà tappa a Falun, in Svezia per un due giorni di gare completamente dedicate alla tecnica libera: sabato ci saranno le sprint, sia maschile che femminile, mentre domenica si terrà la gara a cronometro sulla distanza dei 10 km per le donne e di 15 km per gli uomini. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Drammen 2019 : programma - orari e tv : In un martedì diverso dal solito, la Coppa del Mondo di sci di fondo fa tappa a Drammen per la sprint maschile e femminile a tecnica classica: ci troviamo nella contea di Buskerud, in Norvegia. Sono circa 60.000 le persone che vivono in questa città. Johannes Klaebo sarà il grande protagonista per quanto riguarda il settore maschile, se non altro perché è lui il vero grande dominatore della scena a tecnica classica, che è proprio quella che ...

Sci alpino - Calendario Finali Coppa del Mondo Soldeu 2019 : programma - orari e tv : E, infine, dopo una lunghissima stagione, siamo giunti all’atto finale della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Uomini e donne, infatti, sono pronti per le Finali di Soldeu, nel Principato di Andorra, che andranno a calare il sipario sull’annata del Circo Bianco. Come consuetudine questo evento metterà in scena tutte le gare del Calendario, in una cinque-giorni davvero intensa che prenderà il via con le prove più veloci e, passando ...

Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Oggi si disputerà lo Slalom maschile di Kranjska Gora (Slovenia), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo la vittoria in gigante, Henrik Kristoffersen cercherà di ripetersi anche tra i pali stretti, ma nuovamente si accenderà il solito duello con Marcel Hirshcer. L’austriaco è rimasto giù dal podio ieri, chiudendo solamente al sesto posto, un risultato che non può soddisfare assolutamente il leader della classifica generale di ...

Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domani 10 marzo alle ore 9.30 (prima manche) e alle ore 12.30 (seconda manche) si disputerà lo Slalom maschile di Kranjska Gora (Slovenia), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi slovene prepariamoci a goderci un grande spettacolo con tutti i più forti interpreti dei rapid gates desiderosi di centrale il bersaglio grosso. Siamo reduci dal gigante, una prova che per Marcel Hirscher è stato quello del risultato finale più gradito. ...

Pro Recco-BreScia - Finale Coppa Italia pallanuoto 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Dopo la prima fase giocata ad inizio stagione, dove dodici formazioni di Serie A1 (Pro Recco e Brescia erano qualificate di diritto) si sono contese i restanti sei posti a disposizione, Bari sta ospitando la Final Eight della Coppa Italia di pallanuoto: domani, domenica 10 marzo, alle ore 16.00 il trofeo nazionale verrà messo in palio nella città pugliese proprio tra Pro Recco e Brescia. I liguri hanno eliminato ai quarti il Posillipo con un ...

Sci alpino - Gigante Kranjska Gora 2019 : partenza rinviata per nebbia. Il nuovo programma e gli orari : La nebbia costringe gli organizzatori del Gigante maschile di Kranjska Gora, in Slovenia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, a posticipare le due manche: non ci si può neppure sovrapporre allo slalom femminile per motivi televisivi, dunque la prima discesa partirà alle ore 11.30, mentre la seconda scatterà alle ore 14.30. Le due prove saranno comunque visibili su Rai Sport ed Eurosport, mentre la diretta streaming resta affidata a Rai ...

Sci alpino - Gigante Kranjska Gora 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Dopo un fine settimana dedicato completamente alla velocità a Kvitfjell, nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino tornano protagoniste le discipline tecniche e lo fanno in quel di Kranjska Gora, dove oggi in programma c’è un Gigante. Sarà l’ennesima occasione per il duello infinito tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. Il norvegese si è preso la vittoria nel Gigante mondiale di Are e in quello di Bansko, mentre ...

Sci alpino - Slalom Spindleruv Mlyn 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Dopo la vittoria di questa mattina della slovacca Petra Vlhova nel gigante, oggi sarà la volta dello Slalom sulla pista di Spindleruv Mlyn in Repubblica Ceca, valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Si tratterà dell’ultima occasione per le specialiste dei pali stretti, prima della tappa conclusiva rappresentata dalle Finali di Soldeu, Andorra, del prossimo weekend. Per Vlhova si presenta, dunque, l’opportunità di ...

Sci alpino oggi (9 marzo) : programma - orari e tv delle gare a Spindleruv Mlyn e Kranjska Gora : Prosegue il fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2019 tra Spindleruv Mlyn, per quanto riguarda le donne, e Kranjska Gora per gli uomini. Sulle nevi della Repubblica Ceca, infatti, è previsto uno slalom per il Circo Bianco al femminile, mentre in Slovenia sarà di scena l’ultimo gigante maschile che anticipa le finali di Soldeu della prossima settimana. Atleti ed atlete, quindi, saranno impegnati nelle ultime gare della ...

Sci di fondo oggi - 50 km Oslo 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Si disputerà domani la leggendaria 50 km di Oslo, che fa parte del circuito della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019, ma che in realtà può vantare una sorta di storia propria, scollegata da qualsiasi altro discorso. Holmenkollen, infatti, è sostanzialmente il tempio dello sci di fondo mondiale, e la 50 km è, oltre che un evento sportivo di primaria importanza, anche un fenomeno conclamato di costume in Norvegia, tant’è che sul ...

Sci alpino - Slalom femminile Spindleruv Mlyn 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Dopo la vittoria di questa mattina della slovacca Petra Vlhova nel gigante, domani sarà la volta dello Slalom sulla pista di Spindleruv Mlyn in Repubblica Ceca, valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Si tratterà dell’ultima occasione per le specialiste dei pali stretti, prima della tappa conclusiva rappresentata dalle Finali di Soldeu, Andorra, del prossimo weekend. Per Vlhova si presenta, dunque, l’opportunità di ...

