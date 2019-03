Sci nautico | Thomas Degasperi incanta nei Moomba Masters di Melbourne e inizia nel

Sci nautico - Moomba Master : Degasperi in gara nel Yarra River di Melbourne : Il Moomba Master di sci nautico e wakeboard è il momento più atteso di una serie di spettacoli sportivi e musicali che si tengono durante il festival, in quanto riconosciuto come lo stage più ...

Sci nautico – Moomba Master : Degasperi in gara nel Yarra River di Melbourne : Moomba Master, riparte la stagione dei grandi sciatori: Thomas Degasperi in gara nel Yarra River di Melbourne Thomas Degasperi di nuovo in Australia in cerca di conferme ai Nautique Moomba Master di Melbourne in svolgimento dall’8 all’11 marzo. La grande festa di Melbourne, la più grande e seguita in Australia, il Moomba Festival riunisce sulle rive del fiume Yarra, simbolo della città, migliaia di spettatori, che attendono i più forti ...

Daniele Cassioli - parla il campione di Sci nautico : "Sono cieco dalla nascita e vivo scivolando sull'acqua" : «Devo ringraziare le mie retine. Se vedessi non so se sarei migliore». Trentadue anni e una saggezza da uomo che le ha viste tutte nella vita. Vedere. In realtà, Daniele Cassioli non ha mai potuto sapere cosa c' è davanti, intorno a sé, non distingue ombre ma è circondato solo da un gran buio, o dal