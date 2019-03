Sci di fondo | Coppa del Mondo Falun 2019 | programma | orari e tv

Sci di fondo - Coppa del Mondo Drammen 2019 : programma - orari e tv : In un martedì diverso dal solito, la Coppa del Mondo di sci di fondo fa tappa a Drammen per la sprint maschile e femminile a tecnica classica: ci troviamo nella contea di Buskerud, in Norvegia. Sono circa 60.000 le persone che vivono in questa città. Johannes Klaebo sarà il grande protagonista per quanto riguarda il settore maschile, se non altro perché è lui il vero grande dominatore della scena a tecnica classica, che è proprio quella che ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in testa - +50 su Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Oslo 2019 : dominio totale di Therese Johaug nella 30 km! 16ma Anna Comarella : dominio totale della norvegese Therese Johaug, che stravince la 30 km femminile tc mass start di Oslo valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo, e si prende la vetta della classifica delle distance, mentre la russa Natalia Nepryaeva, seconda, rosicchia punti pesanti alla norvegese Ingvild Oestberg nella graduatoria generale (ne conserva soltanto 50 di margine). Parte subito a tutta la norvegese Therese Johaug, che dopo aver dominato i ...

LIVE Sci di fondo - 30 km Oslo 2019 in DIRETTA : Therese Joahug pronta a dominare : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda gara del weekend in programma a Oslo, la 30 km a tecnica classica femminile, che al pari della 50 km maschile si svolge con una mass start. Un solo quesito attraversa tutto il gruppo: chi fermerà Therese Johaug a Holmenkollen? Ci proveranno in quarantasei, difficilmente qualcuna ci riuscirà, specialmente dopo aver visto in azione la norvegese nell’omologa gara dei Mondiali di Seefeld, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Alexander Bolshunov passa in testa - Klaebo a -49. De Fabiani ottavo : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo – Coppa del Mondo - 50 km TC di Oslo : De Fabiani 18° - storica tripletta russa : De Fabiani tiene fino a 3 chilometri dal traguardo: è 18° nella 50 di Oslo. storica tripletta russa, Bolshunov trionfa e scavalca Klaebo in testa alla Coppa del Mondo La Russia scrive la storia dello sci di fondo nella 50 km in tecnica classica di Oslo. Per la prima volta nella tradizionale gara di Coppa del Mondo una nazione piazza tre atleti sul podio: a trionfare è Alexander Bolshunov, che grazie anche ai punti bonus conquistati nei ...

Sci di fondo - Universiadi 2019 : l’Italia conquista il bronzo con la staffetta femminile : L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo con la staffetta femminile di sci di fondo alle Universiadi Invernali 2019 in corso di svolgimento a Krasnoyarsk (Russia). Francesca Franchi, Martina Bellini e Ilaria Defrancesco (in questa competizione si gareggia col terzetto) sono riuscite a salire sul podio alle spalle della Russia e del Giappone, giungendo sul traguardo con 1:55.1 di ritardo da Kirpichenko/Smirnova/Zhambalova. Le azzurre ...

LIVE Sci di fondo - 50 km Oslo 2019 in DIRETTA : Francesco De Fabiani nel gruppo di testa! : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 50 km a tecnica classica maschile di Oslo, valevole per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019. Il Tempio di Holmenkollen è pronto ad accogliere 45 uomini pronti ad affrontare la fatica più lunga di questa Coppa del Mondo, ma anche la più celebrata, e senz’altro quella che più va a mescolarsi con la festa popolare che le gira intorno. Tutti i migliori hanno deciso di prendere il via: ...

Sci di fondo oggi - 50 km Oslo 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Si disputerà domani la leggendaria 50 km di Oslo, che fa parte del circuito della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019, ma che in realtà può vantare una sorta di storia propria, scollegata da qualsiasi altro discorso. Holmenkollen, infatti, è sostanzialmente il tempio dello sci di fondo mondiale, e la 50 km è, oltre che un evento sportivo di primaria importanza, anche un fenomeno conclamato di costume in Norvegia, tant’è che sul ...

Regione : Sport e Turismo. Lama Mocogno - Mo - dall'8 al 10 marzo ospiterà i campionati italiani di Sci di fondo Under 14 e la Coppa Italia Sportful ... : Lo Sport e, in particolare, i grandi eventi-ha proseguito l'assessore- sono un potente veicolo di promozione del territorio in chiave turistica. Di qui il nostro impegno per ospitare nel 2019 ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere finale. Norvegia in trionfo - Germania seconda. Italia al settimo posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medagliere Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...