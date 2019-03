Sci alpino | Prova Discesa femminile Soldeu 2019 | Sofia Goggia ruggisce e stampa subito il

oasport

(Di lunedì 11 marzo 2019) L’ultima settimana della Coppa del Mondo di scisi apre positivamente per l’Italia. Nelladellaliberadi, che ospita le Finali di fine stagione,realizza il miglior tempo (1’32”65). Un’ottima prestazione da parte della bergamasca, che vuole lanciareun segnale a tutte le avversarie, dimostrandosi in questo momento la più forte di tutte in questa specialità.I distacchi sono abbastanza elevati, in seconda posizione a 69 centesimi a pari merito si classificano la tedesca Michaela Wenig e Tina Weirather. Altro pari merito al quarto posto, dato che staccate di 71 centesimi ci sono la svizzera Corinne Suter e Federica Brignone, che conferma di trovarsi molto bene sulla pista di, dove vinse in supergigante nel 2016.Sesto posto per l’austriaca Tamara Tippler (+0.95), che precede la ...

