Sarei sorpreso se Xbox avesse il proprio headset VR

eurogamer

(Di lunedì 11 marzo 2019) Sony vede chiaramente un grande potenziale nella VR, mentre Nintendo sta studiando le proprie soluzioni. L'assenza di Microsoft dalla "gara VR", però, è stata piuttosto interessante per molti.Alcuni ritengono che Microsoft stia perdendo un'opportunità, alcuni sono dell'opinione che stiano semplicemente facendo un "gioco d'attesa" e alla fine lanceranno il loroVR, mentre altri ancora ritengono che non ci sia alcun interesse per la realtà virtuale.Brian Wilson, sviluppatore del prossimo gioco di avventura indie puzzle Where the Bees Make Honey, è d'accordo con quest'ultima posizione. Durante un'intervista con GamingBolt, Wilson ha riconosciuto i grandi sforzi di Sony con PSVR, prima di dire che la VR su console non è "ancora abbastanza" pronta e, in quanto tale, Microsoft non sembra avere molto interesse in quell'area.Leggi altro...

Eurogamer_it : Un headset VR di #Xbox sarebbe una sorpresa secondo lo sviluppatore Brian Wilson. - Paolo_Micheli : @ElenaPaganelli Mi sarei sorpreso del contrario - Astoraka : RT @antoniogranato: Coulthard: 'Se la @ScuderiaFerrari vuole vincere deve osare di più con i piloti. ' Sarei molto sorpreso se Charles no… -