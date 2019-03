Sapete chi era Elvira Banotti | la femminista che “asfalta” Montanelli in quel video?

Ballando con le stelle - la sfida di suor Cristina Scuccia : "Giusto rischiare - Sapete cosa dice il Vangelo?" : Come vi abbiamo anticipato nelle ultime ore, suor Cristina Scuccia parteciperà come concorrente a Ballando con le stelle, lo show danzante condotto da Milly Carlucci in prima serata il sabato su Rai 1, dal prossimo 30 marzo. In un'intervista esclusiva a Famiglia Cristiana ha spiegato i motivi che l'

Vieni da Me - rivelazione bollente di Dalila Di Lazzaro : "Dieci anni a letto con lui. Sapete come mi chiamava?" : Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, Dalila Di Lazzaro ha raccontato la sua vita carriera e amore. L'attrice ha svelato i dettagli del suo amore con Jack Nicholson. Spiega che la storia è durata ben dieci anni e che lui nell'intimità la chiamava "Sweet Dream”. "Girava per casa con delle pantofol

Sapete chi è Charlie Charles? : Forse no, eppure è il giovanissimo produttore musicale milanese dietro i più grandi successi di Ghali e mezza trap italiana: e anche dietro la canzone che ha vinto a Sanremo

Striscia la Notizia picchia durissimo su Sanremo 2019 : toh che caso - Sapete che Fiorella Mannoia... : Striscia la Notizia continua a picchiare duro sul Festival di Sanremo e sugli "affari" di Claudio Baglioni. Pinuccio nella puntata di mercoledì 6 febbraio è tornato a occuparsi della kermesse e delle nuove “coincidenze”. Al centro, sempre il presunto conflitto d'interessi del direttore artistico. L’

#Cr4 di Piero Chiambretti - furia erotica di Iva Zanicchi : "Sapete cosa faccio ogni tanto?" : "Tra due anni faccio gli ottanta. Non ho mai fumato, dormo bene. ogni tanto faccio sesso". E' scatenata Iva Zanicchi. Ieri nella trasmissione di Piero Chiambretti, #Cr4, su Retequattro, ha dato al pubblico la sua ricetta per stare in forma. "Dov'è la telecamera? Qualche volta faccio sesso, capito?".