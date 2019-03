San Siro | una nuova Ztl intorno allo stadio

Wanda Nara - no San Siro contro polemiche : MILANO, 11 MAR - "Dove abbiamo visto Inter-Spal? L'abbiamo vista a casa, in famiglia tutti insieme. Non siamo andati a San Siro per evitare ogni tipo di polemica in una settimana particolare. Ma la ...

Wanda Nara - no San Siro contro polemiche : ANSA, - MILANO, 11 MAR - "Dove abbiamo visto Inter-Spal? L'abbiamo vista a casa, in famiglia tutti insieme. Non siamo andati a San Siro per evitare ogni tipo di polemica in una settimana particolare. ...

Wanda Nara - no San Siro contro polemiche : ANSA, - MILANO, 11 MAR - "Dove abbiamo visto Inter-Spal? L'abbiamo vista a casa, in famiglia tutti insieme. Non siamo andati a San Siro per evitare ogni tipo di polemica in una settimana particolare. ...

Inter-Spal 2-0 - Politano e Gagliardini esaltano San Siro. Ma Icardi non c'è : Niente Mauro Icardi , neppure presente a San Siro,? Poco male per l' Inter , che nella ripresa risolve la pratica Spal grazie ai sigilli - nel giro di dieci minuti - di Politano e Gagliardini. 2-0 e ...

Icardi - è ancora gelo : non è a San Siro per Inter-Spal : ROMA - Continua il grande freddo tra Mauro Icardi e l' Inter . L'ormai ex capitano nerazzurro infatti non si è presentato in tribuna a San Siro per la gara con la Spal, dopo i fischi che gli erano ...

Icardi non è a San Siro : ANSA, - MILANO, 10 MAR - Continua il grande freddo tra Mauro Icardi e l'Inter. L'ormai ex capitano nerazzurro infatti non si è presentato in tribuna a San Siro per la gara con la Spal, dopo i fischi ...

Serie A - 27^ giornata - diretta live : fine primi tempi - Toro sotto a Frosinone - Var protagonista a San Siro : 1/50 Paola Garbuio/LaPresse ...

Cunazza - storico degli stadi : 'Demolire San Siro? Una follia spinta dal Milan. È un monumento storico da salvare!' : ... per via delle sue inconfondibili torri e di quell'architettura di stampo brutalista che gli conferiscono quello stile apprezzato in ogni parte del mondo e che non ha niente da invidiare a nessun ...

L’Inter a San Siro alla prova Spal : ecco dove vedere la gara in Tv : Mai come in questa fase della stagione in casa Inter non sono concessi errori. La qualificazione alla Champions, obiettivo fondamentale per i nerazzurri che desiderano riscattarsi dopo l’eminazione subita alla fase a gironi in questa stagione, si è fatta sempre più difficile con diverse avversarie pronte a mettere in difficoltà i giocatori di Spalletti. Attenzione […] L'articolo L’Inter a San Siro alla prova Spal: ecco dove ...

Accadde oggi - 9 marzo 2002 : Seedorf eroe di San Siro - Juve beffata : Erano ancora i bei tempi del calcio italiano, con le big del nostro campionato a recitare un ruolo importante anche in campo europeo. Squadre piene zeppe di campioni, tornei avvincenti e più equilibrati rispetto agli ultimi anni. Per la rubrica “Accadde oggi” torniamo indietro di ben 17 anni. Era il 9 marzo del 2002, in notturna si giocava il derby d’Italia tra Inter e Juventus, distanziate da un solo punto. Il ...

L’Inter attende a San Siro la Spal : il match in esclusiva su Sky : Non c’è tempo per rifiatare per l’Inter, reduce dal pareggio senza reti (complice anche un rigore sbagliato) nell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro l’Eintracht Francoforte, risultato che obbliga i nerazzurri a segnare nel ritorno a San Siro per proseguire il cammino nel torneo. Già domenica infatti la formazione di Luciano Spalletti torna […] L'articolo L’Inter attende a San Siro la Spal: ...

San Siro - origine del mito e storia del primo derby. Ora lo vogliono abbattere : I RUGGENTI ANNI'20 - Con gli anni'20 si assiste all'ingresso nel mondo calcistico italiano dei primi gruppi industriali, costituendo un rapporto che modificherà nel profondo l'anima di questo sport. ...

Stadio San Siro - pronto il progetto per un nuovo impianto : il Meazza sarà demolito : Milano è pronta a dire addio a uno dei simboli della sua città. Teatro delle partite di Inter e Milan, di concerti storici a partire da quello di Bob Marley nel 1984 e delle gare dei Mondiali di Italia 90, lo Stadio Meazza di San Siro verrà demolito. L’idea delle due società milanesi di dotarsi di un nuovo impianto al passo con i tempi, imprescindibile nel calcio moderno per lottare con i migliori club europei, era già in piedi da tempo. ...

San Siro - Sala : “Ora attendiamo un progetto concreto” : nuovo stadio Milano Sala. Si fa strada sempre di più la possibilità di avere un nuovo stadio a Milano, ancora una volta condiviso da Milan e Inter, che ritengono questa possa essere la strada migliore per crescere e per incrementare gi introiti. L’idea non trova però il totale accoglimento da parte del sindaco Giuseppe Sala, […] L'articolo San Siro, Sala: “Ora attendiamo un progetto concreto” è stato realizzato da Calcio ...