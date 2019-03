Salvini sicuro : "La Tav si fa - Alta velocità anche al Sud" : "Il mio diario della crisi? Sapevo dall'inizio come sarebbe andata a finire" e cioè: "bene", dice il vicepremier Matteo Salvini, in un colloquio con il Messaggero. "Conoscevo, e ne ho avuto conferma, la lealtà, la coerenza e la capacità di Di Maio. Se uno tiene duro sulle proprie convinzioni, ma senza impuntarsi ideologicamente, le diversità si superano e si trova un compromesso. Sulla Tav questo è stato". "La ...

Paolo Becchi - test decisivo : 'In Basilicata vince di sicuro solo Matteo Salvini. Perché Berlusconi rischia' : La politica si fa anche così, ma la vittoria in questo modo non è più scontata. Il generale è una persona poco conosciuta tornata solo da pensionato sul territorio, e non ha certo quell' appeal che ...

Paolo Becchi - test decisivo : "In Basilicata vince di sicuro solo Matteo Salvini. Perché Berlusconi rischia" : Di solito si dice «non c' è due senza tre». Ma dopo aver messo in cascina gli ottimi risultati elettorali di Abruzzo e Sardegna, il centrodestra potrebbe incontrare qualche difficoltà per la vittoria in Basilicata, da sempre feudo del centrosinistra. Vediamo Perché. Il Pd lucano è sempre stato gesti

Legittima difesa : Salvini sicuro - 'domani l'approviamo' : "Oggi parlo solo di Legittima difesa. Domani l'approviamo". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che si è trattenuto poco meno di un'ora alla Camera per seguire l'avvio del dibattito in Aula sul provvedimento, per poi lasciare Montecitorio e rientrare al Viminale.

Il movimento mette al sicuro Salvini - ma si divide in due. Rousseau nel mirino : La base grillina assolve Salvini e sostiene l’alleanza con la Lega. Contro l’autorizzazione a procedere votano 30 mila e 948 iscritti (59,05%). Oggi la decisione della giunta per le Immunità del Senato

Tav - Salvini sferza i 5 Stelle : "Il treno è più veloce e sicuro" : 'Questa è un'analisi economica e non politica', si difende però il professor Marco Guido Ponti, membro della commissione, chiamato in audizione in Parlamento. 'Ha tutti i vizi e le virtù di un'...

Matteo Salvini umilia Luigi Di Maio sulla Tav - la foto con la figlia : 'Bello il treno? Veloce e sicuro' : ' Bello il treno ', scrive Matteo Salvini su Twitter postando una foto con sua figlia Mirta , 6 anni, su un trenino per bambini al parco, forse il Sempione di Milano. 'Più pulito, più Veloce, più ...

Salvini subliminale sulla Tav : "Bello il treno! più pulito - più veloce - più sicuro. Buon mercoledì amici - pronti per san Valentino?" : "Bello il treno! più pulito, più veloce, più sicuro. Buon mercoledì amici, pronti per san valentino?". Lo scrive su Facebook Matteo Salvini, che posta una sua foto con i figli mentre sono seduti su un trenino in un parco giochi.

Salvini ricorda De André e cita 'Il pescatore' - i followers : 'Sicuro di averlo capito?' : Anche il vicepremier del Governo Conte, nonché ministro degli Interni, Matteo Salvini ha voluto rendere omaggio all'indimenticabile e indimenticato cantautore genovese Fabrizio De André, nel giorno in cui si celebra il 20esimo anniversario della sua dipartita da questo mondo. Il leader politico della 'Lega' ha da sempre sostenuto di essere un grande fan di 'Faber'. Attraverso il proprio profilo del social network 'Twitter', Salvini in questa ...