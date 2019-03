Salvini : 'Siamo il primo partito italiano. Sulla Tav da Telt scelta chiara' : 'Abbiamo la responsabilità di essere la prima forza politica di questo paese e dopo il 26 maggio saremo la forza politica di riferimento a livello continentale', ha detto Salvini.

Matteo Salvini - prima frase in conferenza stampa : "Siamo la prima forza italiana". Di Maio umiliato in diretta : Qualcuno avverta Luigi Di Maio: alla faccia dei numeri in Parlamento, Matteo Salvini si considera il leader del primo partito italiano. D'altronde, i sondaggi parlano chiaro e quando il leader della Lega tira fuori la cruda verità avviene con totale non chalance, come dato scontato. A modo suo, è ch

Fecondazione - Salvini : “L’utero in affitto è squallido e abominevole - non siamo un partificio” : L’utero in affitto è “la cosa più squallida che qualcuno possa ipotizzare“. A dirlo è il ministro dell’Interno Matteo Salvini nel corso del suo intervento alla Scuola politica della Lega. “Sarò divorziato e separato ma con una convinzione netta: il bimbo ha bisogno di una mamma e di un papà. Non siamo un partificio, è qualcosa di abominevole che mi ricorda un’idea che mi fa accapponare la pelle come ...

Matteo Salvini - la frase da brividi sulla crisi del governo : "Siamo nella mani del buon Dio" : Il vento di crisi all'interno del governo soffia ormai fortissimo, al punto che neanche Matteo Salvini sembra più in grado di poterlo fermare. Il leader della Lega ha cercato di rinviare la discussione sul dossier al prossimo lunedì: "Ne parliamo da lunedì in avanti - ha detto - Io sono per fare e n

Le frasi di Salvini che fanno tremare il governo : “Con i 5 stelle siamo al limite - Luigi non riesce a tenere la baracca in piedi” : TAV, Salvini e le sue frasi che fanno scricchiolare quel poco che tiene ancora insieme il governo e sui 5 stelle: “siamo a limite” Qualcuno come Berlusconi parlava di una caduta di governo per le autonomie, ma fonti dentro il governo parlano di una crisi in corso. Una crisi che probabilmente va avanti da tempo … Continue reading Le frasi di Salvini che fanno tremare il governo: “Con i 5 stelle siamo al limite, Luigi non ...

Salvini si prende il weekend per la Tav. 'Governo? Siamo nelle mani del buon Dio' : Una crisi politica che si avvicina sempre di più e su cui è saltato Silvio Berlusconi, proponendosi come azionista di minoranza di un Governo con Salvini premier. "Non ho ambizioni personali, prima ...

Tav - Salvini : “Se ne riparla lunedì - niente vertici. Cambiato idea su crisi? Niente di certo - siamo tutti nelle mani di Dio” : “Cambiato idea dopo la crisi minacciata sulla Tav? certo siamo tutti nelle mani del buon Dio, non c’è Niente di certo. È molto probabile che queste tre leggi siano leggi dello Stato entro primavera”. Queste le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dopo lo scontro a distanza con il M5s e la crisi evocata, nel corso di una conferenza stampa in cui ha assicurato che saranno approvate entro primavera la legge ...

Salvini evoca ancora la crisi : "Siamo nelle mani di Dio" : Matteo Salvini adesso rievoca la crisi. Il ministro degli Interni adesso è sempre più stretto nella mrosa della Tav. Da un lato i grillini di fatto agitano il governo con il 'no' all' Alta Velocità ...

Tav - Salvini : "Oggi niente verticeGoverno? Siamo nelle mani di Dio" : "Nessun vertice di governo oggi, io vado a Milano. Ne riparliamo lunedì". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, riferendosi al nodo Tav Segui su affaritaliani.it

Tav - scontro duro tra Lega e 5 Stelle - Salvini : 'Ora siamo al limite' : La Tav è una questione spinosa, per entrambi gli schieramenti. Da sempre i 5 Stelle sono stati contrari alla Tav, e ora che sono al governo di certo non vogliono essere proprio loro ad approvarla. La Lega, invece, ha sempre ribadito di voler concludere l'opera, semplicemente perché costa meno terminarla che interromperla. Ora il governo è in bilico, entro domani una decisione deve essere presa e ancora non si è trovato nessun accordo. Tav, ...

Tav - terremoto nel governo. Salvini : "Ora siamo al limite" : Sulla Tav la tensione è tanta. L'Alta velocità divide Lega e M5S, con Conte nel mezzo che prova a fare da mediatore di un tema spinoso per le tante implicazioni politiche ed economiche. I grillini, Di Maio e Toninelli in testa, vogliono tenere il punto su quello che è sempre stato un loro cavallo di battaglia; il Carroccio, invece, non intende intestarsi la chiusura di un progetto ben visto al Nord e - in generale - nel resto del Paese.Il ...

Tav - Salvini : “Sì o no? Il ‘forse’ non esiste - nostra posizione chiara”. Di Maio : “A rischio il governo? Pensiamo al reddito” : “Se il no alla Tav vale la tenuta del governo? Concentriamoci sui 45mila che hanno presentato la domanda per il reddito di cittadinanza, un numero al di sopra delle aspettative anche giornaliere”. Così ha tagliato corto Luigi Di Maio, uscendo da Montecitorio per raggiungere il vertice di maggioranza sulla Tav a Palazzo Chigi con l’altro vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, e con la presenza pure dei tecnici. ...

Governo - Prodi : 'Salvini razzista? Sì - se dice che noi siamo diversi da altri. M5s dovrebbe studiare di più' : Matteo Salvini è razzista? 'Sì. Nel senso che quando dici ' noi siamo diversi dagli altri ', dici anche questo. Mentre noi siamo una parte di mondo, con una grande cultura, una grande civiltà che dobbiamo custodire, ma con la cultura e non con l'odio'. Ha risposto così l'ex premier, Romano Prodi , durante una lunga intervista trasmessa a '...