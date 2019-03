Salvini | ' Giochi 2026? Il Governo troverà i fondi'

Matteo Salvini con i figli al parco giochi - antidoto contro le polemiche : Matteo Salvini, al luna park con i figliMatteo Salvini, al luna park con i figliMatteo Salvini, al luna park con i figliMatteo Salvini, al luna park con i figliMatteo Salvini, al luna park con i figliMatteo Salvini, al luna park con i figliMatteo Salvini, al luna park con i figliMatteo Salvini, al luna park con i figliMatteo Salvini, al luna park con i figliMatteo Salvini, al luna park con i figliMatteo Salvini, al luna park con i figliMatteo ...

Adesso il 5 Stelle Morra vuole Salvini alla sbarra : "Diciamo sì al processo - ci giochiamo la credibilità" : "Io credo che dovremmo chiedere al ministro dell'Interno un'accettazione tranquilla delle decisioni della magistratura". A dirlo non è un membro dell'opposizione, ma un alleato di governo della Lega, il senatore del Movimento 5 Stelle Nicola Morra. Che, insomma, dice "sì" all'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini chiesta dal Tribunale dei ministri di Catania per il caso della nave Diciotti.Un "sì" un po' controcorrente, visto che nel ...

Processo Salvini - Di Maio e i timori sul gruppo : 'In Aula ci giochiamo tutto' : Dunque la diplomazia deve lavorare: serve la politica. Sapendo che i tempi saranno lunghi. 'E questo - come si è sfogato Di Maio - è il mese più complicato per il nostro futuro'. La retromarcia ...

Francia a muso duro contro Salvini e Di Maio : 'Non giochiamo a chi è più stupido' : Dall'avvento del governo targato Lega-Movimento Cinque Stelle i rapporti tra l'Italia e la Francia non sono mai stati semplici. Le ultime parole di Luigi Di Maio, arrivate pochi giorni dopo l'aperto sostegno nei confronti dei gilet gialli, e che parlano di un Paese transalpino che approfitta delle sue ex colonie africane per pagarsi il debito non sono state gradite oltre le Alpi. L'ultima risposta arriva direttamente da un ministro di Macron. ...

La Francia 'Di Maio e Salvini Non giochiamo a chi è più stupido'. Conte a Parigi 'Seggio Onu all Ue - non a singolo Stato' : A questo punto, conclude il premier 'faremo da soli, in Italia la nostra politica, come vedete con gli sbarchi, sta raggiungendo dei risultati'. 'Nessuno vuole uno scontro, nè con la Francia nè con ...

Salvini : 'Koulibaly? Mi aspetto che giochi nel Milan' : 'Cosa mi aspetto per Koulibaly? Mi aspetto che giochi nel Milan'. Con questa battuta il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha risposto ai microfoni di Radio Crc a una domanda sul ricorso ...

Migranti - sindaco Orlando blocca Dl Sicurezza : “È disumano - io e Salvini giochiamo sport diversi” : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha sfidato il ministro degli Interni: "Salvini gioca una partita con delle regole diverse dalle mie. Lui gioca a cricket e io a volley. giochiamo due sport diversi, due partite su due campi diversi. Purtroppo i palermitani e gli italiani tutti subiranno le conseguenze in termini di alimentazione dell'odio razziale".Continua a leggere

Olimpiadi - Salvini non ha dubbi : 'i Giochi in Lombardia e Veneto? Daremo lezione di organizzazione' : Il vicepremier ha sottolineato come Lombardia e Veneto darebbero lezione di organizzazione in caso di assegnazione delle Olimpiadi ' Quest'anno per la valle ci sono state due gare incredibili, due ...