SALUTE - Al via oggi la Settimana del Cervello

La SALUTE a scuola : nuova «materia» al via dal 2019-2020 - : ... sistema sanitario e mondo del non profit punta a ridurre le disuguaglianze esistenti tra le diverse aree del Paese. Secondo Galeone, 'nessun luogo più della scuola è idoneo a svolgere questo compito'...

SALUTE : “Ogni cuore conta - soprattutto il tuo” - via la campagna sullo scompenso : scompenso cardiaco: poco conosciuto, ma molto diffuso. Eppure, nel nostro Paese, l’1,7% della popolazione ne soffre (circa 1 milione di persone), con un’incidenza di 200.000 nuovi casi all’anno. Inoltre, la prevalenza cresce in maniera esponenziale con l’età: meno dell’1% sino a 60 anni e fino al 20% dopo gli 80 anni. Motivo per cui lo scompenso cardiaco è stato definito come ‘sindrome cardio-geriatrica’ del ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Laura Dahlmeier non sarà al via della staffetta mista per un piccolo problema di SALUTE. Denise Herrmann la sostituirà : Dopo una lunga attesa finalmente si comincia. Oggi, ad Oestersund (Svezia), prenderanno il via i Mondiali di Biathlon ed in programma vi sarà la staffetta mista. Per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch. Il Bel Paese ha subito delle possibilità di andare a medaglia. Rispetto a quanto preventivato alla vigilia, ci sarà un piccolo cambiamento in tema di formazione: Hofer sarà in terza ...

I pesticidi li ritroviamo a tavola. Ma dal mondo del vino arrivano anche buone notizie per la nostra SALUTE : “Negli ultimi anni si sono ritrovati campioni da record: da cinque residui diversi presenti nelle mele, a otto nelle fragole, a 15 nell’uva da tavola fino a un massimo di 25 residui in campioni di alimenti provenienti dall’estero, alimenti dalle ben note proprietà nutrizionali che però finiscono sulle nostre tavole carichi di pesticidi”. L’ultimo rapporto Stop pesticidi di Legambiente, presentato pochi giorni fa, è illuminante di ...

Wired Health 2019 - un viaggio nella SALUTE del futuro : Strumenti di diagnosi indossabili, cure a distanza, checkup eseguiti da medici-robot e, con un po’ di fortuna, un futuro dove le peggiori malattie del nostro tempo saranno solo uno spiacevolissimo ricordo. Wired Health, l’evento di Wired dedicato all’innovazione e l’hi-tech nel campo della salute, torna il 13 marzo 2019, con una densa giornata a Base Milano, in via Bergognone 34. Grazie al aiuto scientifico ed editoriale del ...

Gino Paoli - concerto ad Aosta rinviato per motivi di SALUTE : concerto rinviato per Gino Paoli che oggi si sarebbe dovuto esibire ad Aosta. Il cantautore genovese, infatti, è affetto “da un’influenza gastro-intestinale che ha colpito tutti in casa”. A dirlo all’AdnKronos è la moglie del cantautore, Paola Penzo, sottolineando che “il concerto previsto per oggi è stato rinviato al 26 febbraio. In ogni caso non c’è niente di grave”. Paoli “non è stato condotto in ospedale, ...

Quota 100 - viaggio tra i forzati della pensione : 'Meno soldi - più SALUTE' : 'Perché ho fatto domanda per Quota 100? Semplice: non ce la faccio più'. Lo dice col sorriso Marilena, insegnante presso la scuola media Verga di Napoli. Capodimonte, a pochi passi dal bosco. Ma lei ...

SALUTE : ortopedia rigenerativa - via il dolore con le cellule mesenchimali : Il Centro medico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia si pone all’avanguardia nelle metodologie di intervento su problematiche o criticità che interessano fasce sempre più ampie della popolazione. Il Dott. Maurizio Magnani, chirurgo ortopedico di fama internazionale, ha dato il via agli interventi di ortopedia rigenerativa con cellule mesenchimali. Una pratica testata scientificamente a livello mondiale per la cura e la “riparazione” di tessuti ...

Oms : “Migranti in buona SALUTE. Esposti a malattie durante viaggio o a causa delle cattive condizioni di vita in Europa” : “I migranti e i rifugiati sono in buona salute, ma durante il viaggio o nei Paesi di accoglienza vengono Esposti al rischio malattie a causa delle cattive condizioni di vita”. A sancirlo è il primo Rapporto sulla salute dei rifugiati e dei migranti in Europa, redatto dall’Organizzazione mondiale della sanità e pubblicato oggi dall’Ufficio regionale per l’Europa dell’Oms. Un’istantanea sulle condizioni di ...