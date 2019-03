Salto con gli sci | Coppa del Mondo Lillehammer 2019 | nelle qualificazioni femminili vola

oasport

(Di lunedì 11 marzo 2019)serali disturbate da un forte vento, quelle della gara dideldiche vale anche come prima parte del secondo atto femminile del Raw Air Tournament. A Maren Lundby, però, questo semplicemente non interessa: tra spostamenti di stanga e interruzioni, lei trova una prestazione maestosa e, con 141.5 metri saltati, chiude a quota 152.8 la serata, per la gioia del pubblico del suo Paese.Secondo posto in coabitazione per la tedesca Katharina Althaus e per la slovena Nika Kriznar, entrambe con identica misura (131 metri) e medesimi punti (138.8). Precedono l’austriaca Eva Pinkelnig (Austria, 132.5 metri e 138.5 punti) e la russa Alexandra Kustova (135.5 metri con 136.7 punti.In top ten entrano anche l’austriaca Chiara Hoelzl (130.5 metri per 133.4 punti), la non scontata slovena Jerneja Brecl (128.5 metri e punteggio di 130.1), la ...

