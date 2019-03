Salto con gli sci – Coppa del mondo | Colloredo e Insam out nelle qualificazioni

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Lillehammer 2019 : Junshiro Kobayashi è il migliore in qualificazione davanti al fratello Ryoyu - eliminati Insam e Colloredo : Dominio giapponese ed in particolare dei fratelli Kobayashi nelle qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci sul trampolino HS140 di Lillehammer, in Norvegia. A sorpresa il fratello in vetta alla graduatoria è il meno quotato Junshiro Kobayashi, autore del miglior Salto della stagione con 139.5 metri e 143.1 punti portati a casa grazie ad una proverbiale uscita dal dente sostenuta da una fase di volo di tutto ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci maschile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ryoyu Kobayashi porta a casa la sfera di cristallo con 5 gare d’anticipo! : Dopo una stagione completamente dominata dal polacco Kamil Stoch, si riapre la caccia alla Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile. Il favorito principale resta sicuramente Stoch, ma nella stagione post-olimpica le sorprese sono dietro l’angolo quindi attenzione ai vari Ryoyu Kobayashi, Piotr Zyla ed Evgeniy Klimov, vincitore della Classifica generale del Grand Prix estivo. La pattuglia tedesca e quella norvegese proveranno ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Oslo 2019 : Robert Johansson trionfa in casa - Ryoyu Kobayashi è 5° e vince la Coppa del Mondo! : Il norvegese Robert Johansson si conferma in stato di grazia sul trampolino casalingo HS134 di Oslo e porta a casa la prima vittoria della stagione dopo tre piazzamenti sul podio. Per il 28enne di Lillehammer si tratta del secondo successo in carriera nel circuito maggiore, anche se il primo arrivò nella passata stagione sul trampolino di volo di Vikersund. Oltre al beniamino del pubblico di Oslo, la gara odierna ha incoronato anche un altro ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Lundby saldamente in testa - Malsiner e Runggaldier 17^ e 25^ : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Oslo 2019 : Daniela Iraschko-Stolz domina e precede sul podio Seyfarth e Althaus. Lundby è solo 5^ - Malsiner 20^ : L’austriaca Daniela Iraschko-Stolz si aggiudica la terza vittoria stagionale in Coppa del Mondo imponendosi nettamente sul trampolino HS134 di Oslo, in Norvegia, nella prima tappa del Raw Air Tournament. La veterana di Innsbruck, alla sedicesima vittoria della carriera nel circuito maggiore, ha così prolungato il suo periodo di forma stellare che le ha permesso di raccogliere ben 3 medaglie nella rassegna iridata di casa a Seefeld, con il ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Oslo 2019 : dimezzata la gara a squadre - vince la Norvegia su serie secca. Record del trampolino di Robert Johansson : Vento, cadute, interruzione: dovessero essere usate tre parole per descrivere la seconda prova del Raw Air, la gara a squadre svoltasi a Oslo e compresa all’interno della Coppa del Mondo di Salto con gli sci, sarebbero queste. Il vento ha condizionato tutta la gara, facendola andare a rilento; ci sono state due cadute, quelle di Marius Lindvik (Norvegia) e Stephan Leyhe (Germania), infine la gara è stata interrotta subito dopo la fine ...

Sardegna - asSalto armato : incendiata autocisterna che trasportava latte a 24 ore dall’accordo sul prezzo con i pastori : Hanno assaltato un’autocisterna che trasportava latte e poi le hanno dato fuoco. Un’azione che arriva a meno di 24 ore dall’accordo raggiunto venerdì a Sassari da pastori, industriali caseari, associazioni di categoria, governo e Regione Sardegna al termine del tavolo convocato dal prefetto Giuseppe Marani sul prezzo del latte ovino e caprino. Accordo che prevede un prezzo iniziale del latte di 74 centesimi al litro. L’assalto dimostra ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Oslo 2019 : Alex Insam batte un colpo con il 20° punteggio in qualificazione - Johansson al comando : Archiviata la rassegna iridata di Seefeld, la Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci entra nel rush finale con le ultime cinque tappe della stagione. Oggi si sono disputate le qualificazioni per la gara individuale maschile dal trampolino HS134 di Oslo (Norvegia), con l’azzurro Alex Insam che ha dato un bel segnale di risveglio dopo un Mondiale disastroso mettendo a segno il miglior Salto dell’intera stagione. Il nativo di ...

Una Vita - puntate spagnole : Salto temporale di 10 anni - Samuel torna con Genoveva : In Spagna, i telespettatori di "Una Vita" assisteranno a numerosi e radicali cambiamenti che modificheranno le trame principali e il grande quartiere Acacias. Infatti, dopo la tragica morte di Celia e la partenza di Leonor, Inigo, Flora e Tito ci sarà un salto temporale di 10 anni che cambierà le vite dei personaggi e introdurrà nuovi vicini che inizieranno a vivere nel rinomato condominio 'Acacias 38'. Una Vita, le nuove vite dei ...

La Confessione - Gomez a Gratteri su Nove : “Cos’è la ‘Santa’?”. “Salto di qualità della ‘ndrangheta verso potere reale” : Nicola Gratteri è l’ospite de “La Confessione” di Peter Gomez venerdì 8 marzo alle 22.45 su Nove. “Esiste la ‘ndrangheta e poi esiste una cosa che si chiama ‘Santa’, che cos’è?”, chiede il giornalista al Procuratore della Repubblica di Catanzaro, impegnato in prima linea nella lotta contro la criminalità organizzata. “La Santa è lo spartiacque tra la vecchia e la nuova ‘ndrangheta ...

Guardiola-Juventus - un sogno concreto : spiragli e Salto di qualità : GUARDIOLA JUVENTUS- Come riportato nel corso delle ultime ore, la Juventus starebbe monitorando molto attentamente la situazione legata a Pep Guardiola. L’attuale tecnico del Manchester City rappresenterebbe il sogno nel cassetto di Andrea Agnelli, un sogno complicato, ma forse non impossibile. Chiaramente l’ostacolo resta legato ai costi eccessivi. L’ingaggio del tecnico spagnolo, ora come ora, […] More

Consigli fantacalcio 27 giornata : Lazio a Firenze per l’asSalto Champions : Consigli fantacalcio 27 giornata – Archiviata la 26° giornata del massimo campionato italiano, conclusasi la parentesi della settimana di coppe europee, e in attesa dei verdetti della prossima settimana, è già tempo di pensare alla giornata numero 27 della Serie A Tim. Si parte venerdì 8 marzo alle 20.30 con Juventus-Udinese. I ragazzi di Massimiliano Allegri anticipano […] L'articolo Consigli fantacalcio 27 giornata: Lazio a Firenze per ...

Silvio Berlusconi - asSalto frontale a Matteo Salvini : "Stai deludendo i tuoi elettori - presenteranno il conto" : "Ho il dovere morale e civile di fare tutto il possibile per salvare il mio Paese da questo disastro". Silvio Berlusconi, intervistato dal Quotidiano nazionale, lancia la sfida al governo di Lega e M5s, ma soprattutto a Matteo Salvini: "Sta deludendo i suoi elettori. Quello che è certo è che questa