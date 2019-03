Sale giochi | il Consiglio di Stato conferma | ci vuole una distanza di sicurezza dai

Sandbox Games e Tecnoplay presentano la prima edizione della Racecraft Arcade Cup - l'evento eSport per le Sale giochi : Sandbox Games e Tecnoplay hanno da poco annunciato la Racecraft Arcade Cup, il primo evento eSport per le sale giochi che si terrà in occasione del Rimini Amusement Show 2019 dal 13 al 15 marzo.Alle ore 10 di ogni giornata i giocatori saranno impegnati nelle gare di qualifica, mentre alle ore 17 partirà la finale con i migliori driver che si sfideranno su 4 postazioni Racecraft.Tutti gli interessati possono partecipare all'evento gratuitamente, ...