Ryan Reynolds ha quasi interpretato Nathan Drake nel film di Uncharted

(Di lunedì 11 marzo 2019) Ultimamente si è parlato davvero tanto deldedicato ad, ma allo stato attuale è difficile capire cosa stia realmente accadendo. In ogni modo sappiamo con certezza che esiste un'opera del genere tra le pellicole del regista Dan Trachtenberg e della Sony Pictures, nonostante la scrittura appartenga a Joe Carnahan, noto per aver lavorato a The A-Team , Smokin 'Aces e The Grey. Durante le scorse ore abbiamo ottenuto l'ennesimo frammento di un puzzle molto più grande e complesso, visto che è stato reso pubblico che, ovvero l'attore di Deadpool, era in trattativa per interpretare, storico protagonista dell'iconica saga.Infatti, come riportato da Comicbook, in una recente intervista Carnahan ha parlato di progetti passati, incluso il suodiscartato. Secondo Carnahan,era "molto vicino" a interpretare, preso in ...

