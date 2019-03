RPG Maker MK arriva su Switch e PS4

gamerbrain

(Di lunedì 11 marzo 2019) Un epico viaggio ha inizio…con TE! Diventa un vero master sviluppatore di giochi con RPGMV. Grazie a un assortimento di strumenti a portata di mano, crea videogiochi elaborati, eccitanti e memorabili direttamente dalla tua console!Successivamente, condividi le tue avventure online con altri giocatori, in modo che possano godersi le tue epiche cronache! Le possibilità sono infinite grazie all’ultimo RPG. Tramite centinaia di risorse e un numero infinito di modi per creare il tuo gioco, trasforma il racconto dei tuoi sogni nel più grande videogioco di sempre!Vi ringraziamo per il vostro esteso supporto verso RPGMV. Alla fine dello scorso anno, abbiamo annunciato che lo sviluppo del gioco era stato prolungato. Da allora siamo andati avanti, lavorando per portare il gioco al massimo delle sue potenzialità per soddisfare ...

