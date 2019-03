Romain Gary al cinema | una voce per la cultura europea

huffingtonpost

(Di lunedì 11 marzo 2019) Sta finalmente per approdare anche nelle saletografiche italiane il film La promessa dell'alba (2017) del regista francese Éric Barbier. Il film, che racconta la vita del grande scrittore, intellettuale e uomo politico russo-francese, adattamento del libro omonimo del 1960, sarà visibile sul grande schermo nel nostro paese a partire dal 14 marzo.Film di profondo spessore, sebbene probabilmente non del tutto capito dal pubblico (se è vero che per ora sui principali siti cinefili italiani come MyMovies o ComingSoon la pellicola non supera un giudizio di 3,5 su 5, mentre secondo Google il film è piaciuto a non più dell'83% degli utenti...), il film si è guadagnato tuttavia una ricezione critica assai positiva soprattutto nel paese d'origine, dove La promessa dell'alba si è aggiudicato il Premio Sarlat, oltre a numerose ...

