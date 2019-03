Roma | il ds Massara | ' Monchi ha lasciato grande professionalità ma'

Roma - dopo l’addio di Monchi direzione sportiva affidata a Massara : Frederic Massara prenderà il posto di Monchi alla Roma dopo l’addio del dirigente a seguito del flop in questa stagione dopo l’ufficialità dell’addio alla Roma di Monchi , la società giallorossa ha reso noto che la direzione sportiva è stata affidata a Frederic Massara . La società capitolina ha voluto poi ringraziare il dirigente spagnolo per l'”impegno profuso” alla Roma a partire dal suo arrivo ...

