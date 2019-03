Roma-Empoli 2-1 | buona la prima di Ranieri con i gol di El Shaarawy e Schick ...

Roma-Empoli 2-1 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/21 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Roma - buona la prima per Ranieri : Empoli battuto 2-1 : Una Roma falcidiata dagli infortuni e scossa dalla rivoluzione di questa settimana batte l'Empoli 2-1 e regala a Ranieri la gioia della vittoria nel giorno del ritorno sulla panchina...

VIDEO Roma-Empoli 2-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. El Shaarawy e Schick regalano il successo a Ranieri : Esordio vincente sulla panchina giallorossa per Claudio Ranieri. La Roma supera l’Empoli nel posticipo della 27a giornata di Serie A 2018-2019 con il risultato di 2-1. Tutte nel primo tempo le marcature: al vantaggio di El Shaarawy al 9′ risponde l’autorete di Juan Jesus al 12′ che regala il momentaneo pareggio alla formazione toscana. Il colpo di testa vincente di Schick al 33′ su calcio di punizione battuto da ...

Calcio - posticipo : Roma-Empoli 2-1 : 22.27 Debutto vincente di Ranieri sulla panchina della Roma: all'Olimpico,sconfitto 2-1 l'Empoli. I giallorossi tengono viva la corsa al 4° posto. Roma rimaneggiata per le tante assenze. Ma già al 9' passa: destro a giro dal limite di El Shaarawy. L'Empoli pareggia subito (12'): su sponda di Silvestre, Juan Jesus mette di testa nella sua porta. Finale di tempo giallorosso: sciupa Zaniolo (30'),al 33' Schick realizza di testa. Nella ripresa ...

