Roma | donna investita muore dopo ricovero in ospedale

Roma : donna tenta il suicidio - salvata dai Carabinieri : Roma – Tragedia sfiorata nella Capitale. La scorsa notte, ironia della sorte l’8 marzo, una donna ha tentato il suicidio ingerendo una notevole quantità di farmaci. Fortunatamente una conoscente della cinquantenne ha dato l’allarme chiamando i Carabinieri. I militari della Stazione Torrino Nord sono entrati insieme al figlio della donna nell’appartamento. La scena che si sono trovati di fronte era estremamente critica, ...

Cinema e tanto altro : a Roma la festa della donna diventa arte : Roma - Proiezioni, anteprime, trailer, cortometraggi, spot, videoclip, letture, dibattito, attenzione anche per il sociale. 'Donne nell'arte', una iniziativa a Roma per celebrare l'8 marzo all'Apollo ...

Moto : Coppa Italia - Roma ha pilota donna : "In un mondo di competizioni esclusivamente maschili - racconta Aurelia - le rare presenze femminili si trovano a combattere con difficoltà di ogni genere". Intanto si allena presso il Centro di ...

Auguri Festa della Donna : dediche dolci e Romantiche da spedire al proprio amore : La Festa della Donna è ormai alle porte ed è giunto il momento di mettersi alla ricerca di un regalo o di un semplice pensiero per la persona che si ama in occasione dell'importante avvenimento. Insieme alla mimosa, che non può mancare l'8 marzo, una frase ad effetto risulterà di certo gradita alla propria moglie, fidanzata, compagna o semplicemente alla Donna del vostro cuore. Sono tante le proposte da poter prendere in considerazione nel ...

Roma - donna : l'8 marzo 365 giorni l'anno : 2.38 "L'8 marzo, 365 giorni l'anno" è il tema del convegno che l'associazione Ami (Avvocati Matrimonialisti Italiani) ha organizzato al residence Ripetta. "Si parlerà di donne,di come contrastare il dilagante fenomeno della violenza di genere,di leggi e normative ma anche delle conquiste delle donne nella società", dice Gian Ettore Gassani,presidente e fondatore dell'Ami.Tanti i relatori al convegbno dell'8 marzo,oltre a personaggi della ...

Roma - mescola detersivi per pulire casa : donna intossicata a causa dei vapori respirati : Sarebbe potuta finire molto peggio la vicenda accaduta nei giorni scorsi nella provincia di Roma, precisamente nel noto comune di Ladispoli, dove una donna di sessantatré anni è stata portata in ospedale e ha rischiato di perdere la vita a causa dell'esalazione dei vapori tossici prodotti dal miscuglio di alcuni detersivi utilizzati per pulire la propria casa. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, durante alcune ...

Maltempo - vento forte a Roma : si stacca insegna - ferita donna : Vicino Roma una donna è rimasta ferita, colpita da un’insegna pubblicitaria di un negozio che si è staccata a causa del vento forte. Sul posto i carabinieri della stazione di Fiano Romano. La 70enne è stata trasportata in ospedale, ma non sarebbe grave. Diversi gli alberi caduti stamattina a causa del vento forte vicino Roma (a Genzano, a Marino e Guidonia). L'articolo Maltempo, vento forte a Roma: si stacca insegna, ferita donna sembra ...

Roma : rapina donna e fugge su treno - trovato con 20 mila euro addosso : Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del compartimento di Polizia Ferroviaria del Lazio lo hanno bloccato con ancora indosso il bottino frutto del furto appena consumato, per un valore pari a 20 mila euro rappresentato da gioielli, abbigliamento, borse griffate e soldi in contanti. L’uomo li aveva appena sottratti ad una viaggiatrice in partenza da Roma termini e diretta a Venezia che, accortasi del fatto poco dopo la partenza ...

Donna entra al Policlinico Umberto I di Roma e si dà fuoco - grave : Una Donna di circa 30 anni ieri si è data fuoco all’interno del primo piano interrato del reparto di Ematologia, nella sede distaccata del Policlinico Umberto I di via Benevento, a Roma. La giovane, che poco prima era andata in un distributore e si era cosparsa di benzina, è entrata nello spogliatoio delle donne dell’ospedale accedendo da una porta di servizio e con un accendino si è data fuoco. A quel punto è scattato ...

Francesco Chiofalo a Verissimo : "Dopo Selvaggia Roma cerco una donna che mi ami davvero per come sono" : Francesco Chiofalo, l’ex concorrente di ‘Temptation Island’, ospite domani a Verissimo, parla per la prima volta in televisione della malattia che lo ha colpito il dicembre scorso.prosegui la letturaFrancesco Chiofalo a Verissimo: "Dopo Selvaggia Roma cerco una donna che mi ami davvero per come sono" pubblicato su Gossipblog.it 08 febbraio 2019 15:24.

Roma : è donna scappata da casa di cura corpo ripescato nel Tevere : Roma – È stato identificato il cadavere della donna ripescato nel Tevere sabato mattina all’altezza di via di Torre Clementina, nella zona di Fiumicino. Si tratta di Maria Para, 33 anni. La donna, che soffriva di problemi psichici, si era allontanata volontariamente da una struttura di cura di Zagarolo l’1 gennaio scorso. A condurre le indagini, dopo il ritrovamento del corpo in avanzato stato di decomposizione, sono stati i ...

VIDEO Roma-Milan 1-1 - Highlights e sintesi della partita. Donnarumma para tutto - Zaniolo non basta : Pari (1-1) spettacolare all’Olimpico tra Roma e Milan, match valido per il 22° turno del campionato di calcio di Serie A. Nel posticipo serale Piatek e Zaniolo sono stati i protagonisti assoluti del confronto, al pari di un Donnarumma autentica saracinesca della porta rossonera. I sogni dei giallorossi, dunque, si sono infranti contro il portierone della formazione meneghina e così, dopo il pesantissimo ko di Firenze in Coppa Italia, la ...

Roma-Milan 1-1 - L'orgoglio non basta : Zaniolo risponde a Piatek - Donnarumma para tutto : La Roma pareggia 1 a 1 contro il Milan nel posticipo delle 22giornata di Serie A. La squadra di casa, in da subito, prova a fare la partita nonostante i cori dei tifosi che, spesso, pungolano Kolarov ...

Donnarumma è super - Roma e Milan fanno un piacere all'Inter - : Roma e Milan non sfruttano l'assist offerto dall' Inter , clamorosamente battuta dal Bologna nel posticipo delle 18, non andando oltre l'1-1 in una delle tante sfide dirette per il 4° posto che ...