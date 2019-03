Roma | controlli contro illegalità e abusivismo a Termini

Roma : controlli antidroga a Tor Bella Monaca - sequestrato 1 kg di sostanze : Roma – Continua nella Capitale la lotta al commercio di sostanze stupefacenti. Infatti è andata a segno l’ennesima operazione antidroga, effettuata dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino nella zona di Tor Bella Monaca, a Roma. Nel pomeriggio di ieri gli agenti del commissariato, supportati dai colleghi delle unita’ cinofile, hanno passato al setaccio alcuni stabili di via dell’Archeologia fin ...

Municipio Roma IV. Della Casa : controlli sulle attività commerciali : “Al IV Municipio abbiamo improntato il nostro mandato sul perseguimento Della legalità ed il ripristino Della normalità; abbiamo applicato maggiore controllo sugli appalti e sui servizi erogati riducendo gli sprechi, verificato il patrimonio immobiliare e stringendo sulle tasse commerciali”. Lo dichiara in una nota il Presidente del Municipio Roma IV, Roberta Della Casa. “Per troppi anni l’amministrazione non ha riscosso quanto ...

Roma : a Trastevere 3 persone in manette a seguito controlli antidroga : Roma – Nell’ambito dei controlli di Polizia nel quartiere “Trastevere”, particolarmente interessato al fenomeno della “movida”, sono stati intensificati i servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nonche’ i controlli amministrativi agli esercizi pubblici dediti alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Gli agenti del Commissariato Trastevere- diretto da Fabrizio ...

Carabinieri Nas : controlli a Roma - Brescia e Lecce : Accertamenti dei Carabinieri Nas in vari settori: 14 persone deferite in stato di Libertà. Maschere di carnevale pericolose sequestrate a Roma

Roma : 2 arresti per spaccio a seguito controlli stazione Tiburtina : Roma – Due gli arresti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti da parte degli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti nel corso di controlli antidroga effettuati nelle stazioni dedicate alle partenze di pullman. Diverse le persone identificate allo stallo della stazione Tiburtina, tra queste una donna originaria della Nigeria, a bordo di un autobus diretto a Milano, e’ stata trovata in possesso di un involucro in ...

Roma : controlli serrati contro spaccio droga a Primavalle - numerosi arresti : Roma – Dalle prime ore della mattinata, gli investigatori del commissariato Primavalle stanno eseguendo la notifica di numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere per violazione legge stupefacenti richieste dalla locale Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia. Lo comunica in una nota la Questura di Roma. L'articolo Roma: controlli serrati contro spaccio droga a Primavalle, numerosi arresti proviene da ...

Roma : controlli antidroga a tappeto - 13 persone arrestate a Tor Bella Monaca : Roma – Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati e della Stazione di Tor Bella Monaca hanno eseguito mirati blitz antidroga, con servizi di osservazione e pedinamento e perquisizioni domiciliari, nel quartiere di Tor Bella Monaca. In manette sono finite 13 persone, accusate, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle perquisizioni, i Carabinieri hanno ...

Roma : controlli anti spaccio a Tor Bella Monaca - arresti e sequestri : Roma – Hanno cercato di seminare le pattuglie del Reparto Volanti tra le strade di Tor Bella Monaca, ma alla fine un 24enne e un 17enne, entrambi cittadini romeni, dopo essere stati bloccati in via dell’Archeologia, sono stati arrestati per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. A complicare il lavoro degli agenti i residenti che, radunatisi intorno alle due vetture, hanno provato, senza riuscirci, ad impedire l’arresto dei ...

Roma : 9 arresti in ultime 24 ore a seguito di serrati controlli antidegrado : Roma – Nelle ultime 24 ore e’ stata effettuata un’attivita’ di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante, con l’ausilio del Nucleo Radiomobile e della Cio dell’VIII Reggimento Lazio, nei quartieri Esquilino e Monti. I controlli, mirati a contrastare fenomeni di degrado e reati in genere, hanno portato all’arresto di 9 persone, alla denuncia a piede libero di ...

Controlli a Roma contro criminalità : 3 arresti : Roma – Non conosce sosta la stretta contro la criminalita’ che i Carabinieri della Compagnia di Frascati stanno mettendo in atto nel quartiere di Tor Bella Monaca. In poche ore sono scattate le manette per 3 persone. I Carabinieri hanno anche sequestrato circa 120 dosi di sostanza stupefacente, tra cocaina e hashish. A conclusione di mirati servizi di osservazione e pedinamento di soggetti legati agli ambienti della droga, i ...

Roma : controlli zona Sant’Ippolito - una ordinanza di custodia cautelare : Roma – Continuano i controlli straordinari della Polizia disposti dal Questore Guido Marino nel quartiere S. Ippolito. Gli Agenti del locale Commissariato, diretto da Isea Ambroselli, hanno proceduto al controllo straordinario della predetta area sulla quale si riscontrava lo stazionamento di cittadini stranieri con al seguito effetti letterecci, una tenda e masserizie varie. Al termine dell’operazione, 11 persone di ...

Roma : 3 arresti a Torre Angela a seguito controlli antidroga : Roma – A Roma, a seguito di specifica attivita’ info-investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato Casilino Nuovo, diretto da Paola Di Corpo, con l’ausilio di personale del reparto cinofili, hanno arrestato tre cittadini extracomunitari. Nello specifico a seguito di perquisizione domiciliare sono stati trovati in possesso di 865 grammi di marijuana e materiale per il ...

Roma : controlli straordinari su litorale Romano - 3 in manette e 4 denunce : Roma – Questa mattina sono stati attuati i controlli straordinari sul territorio dai Carabinieri di Ostia, con la coordinazione dall’alto dell’elicottero dell’Arma nonche’ con l’ausilio dei reparti speciali come il personale della Compagnia di Intervento Operativo dell’8 Reggimento Lazio, dell’Ispettorato Carabinieri Tutela del Lavoro e delle unita’ cinofile antidroga di Ponte Galeria. Le ...

Roma : controlli a San Paolo - 5 denunce per invasioni terreni : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur, in collaborazione con quelli del Nucleo Radiomobile di Roma, hanno effettuato degli specifici controlli nel quartiere San Paolo, al termine del quale sono stati denunciati a piede libero 5 persone, con l’accusa di invasione di terreni. Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno effettuato decine di posti di controllo alla circolazione stradale e ...