Roma | cani denutriti e malati | sequestrato allevamento abusivo

romadailynews

(Di lunedì 11 marzo 2019)– Undicie pieni di parassiti, di cui una femmina in avanzato stato di gravidanza, detenuti in una struttura fatiscente ed abusiva, tra montagne di feci e urina, senza cibo ne’ acqua: l’intervento delle guardie zoofile dell’Oipa di, coadiuvate dai veterinari della Asl2 e dal personale della Polizia diCapitale, ha portato al sequestro degli animali, della struttura e dell’intera area con l’apposizione dei sigilli per impedirne il riutilizzo. Un sospettoperda caccia quello scoperto dalle guardie zoofile dell’Oipa dinel cuore della capitale: i, di diverse razze da caccia molto probabilmente erano detenuti per la riproduzione e la vendita, nonostante le gravissime condizioni di salute in cui versavano. Inoltre la struttura, fatta con materiali di recupero come vecchie ...

MichelaJoy : RT @OIPAonlus: Cani malati e denutriti, reclusi in recinti fatiscenti, tra feci e urina, senza cibo né acqua: le #guardiezoofile dell'#OIPA… - vai3333 : RT @OIPAonlus: Cani malati e denutriti, reclusi in recinti fatiscenti, tra feci e urina, senza cibo né acqua: le #guardiezoofile dell'#OIPA… - Gina17886201 : RT @OIPAonlus: Cani malati e denutriti, reclusi in recinti fatiscenti, tra feci e urina, senza cibo né acqua: le #guardiezoofile dell'#OIPA… -