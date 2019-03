Rocco Schiavone 3 | al via le riprese della terza stagione

'Rocco Schiavone' - al via le riprese della terza stagione : Iniziate le riprese della terza stagione di Rocco Schiavone , la serie in onda su Rai2 interpretata da Marco Giallini nei panni del vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini . I titoli dei ...

Rocco Schiavone 3 - iniziano le riprese della nuova stagione : Ciak si gira. iniziano le riprese della terza serie di Rocco Schiavone prodotta da Cross Productions e RaiFiction con Marco Giallini, alter ego del Vicequestore Schiavone. La serie in 4 serate è tratta dai gialli bestseller di Antonio Manzini, pubblicati da Sellerio Editore e sarà distribuita internazionalmente da Beta Film. I titoli dei nuovi episodi sono “La vita va avanti”, “L’Accattone”, “Après le boule ...

Primi dettagli sugli episodi di Rocco Schiavone 3 - quali romanzi di Antonio Manzini verranno adattati? : I Primi dettagli sugli episodi di Rocco Schiavone 3 giungono a due settimane dall'inizio delle riprese. Il vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini tornerà in Valle d’Aosta per la terza stagione, prevista su Rai2 il prossimo anno. Dal 4 marzo, al termine della prima giornata di casting, la troupe della serie prodotta da Cross Production procederà con le riprese, che si svolgeranno ad Aosta, ma anche a Cogne, Courmayeur e ...

Casting per la fiction di RAI Due 'Rocco Schiavone' e per uno spot pubblicitario in Puglia : Selezioni aperte per la nuova stagione della nota fiction in onda su RAI Due dal titolo Rocco Schiavone, con Marco Giallini. Sono, inoltre, in corso i Casting per la realizzazione di uno spot pubblicitario prodotto da Smile Vision, che verrà girato in Puglia. Casting per la fiction Rocco Schiavone Sono tuttora aperti i Casting per la ricerca di comparse per la terza stagione della fiction di RAI Due dal titolo Rocco Schiavone, con l'attore Marco ...

Le riprese di Rocco Schiavone 3 al via il 4 marzo ad Aosta : dettagli su location e nuovi casting : Le riprese di Rocco Schiavone 3 stanno per iniziare. Il burbero vicequestore interpretato da Marco Giallini torna con la terza stagione della fortunata serie, ispirata ai romanzi di Antonio Manzini, e il set dei nuovi episodi aprirà il prossimo 4 marzo. Secondo quanto riporta Aostasera, la produzione ha anche dato il via a nuovi casting. In particolare si cercano comparse residenti in Valle d’Aosta di ambo sessi, dai 18 ai 75 anni. I ...

Ritorna 'Ti racconto un libro' : si parte con Manzini e il suo tormentato Rocco Schiavone : Fantasmi, paure e torme di bambini evanescenti che occupano lo spazio in silenzio sono invece i protagonisti di ' Da un altro mondo' della scrittrice palermitana Evelina Santangelo che sarà a ...

Rocco Schiavone trionfa in Germania : oltre tre milioni di ascolti alla prima : Rocco Schiavone è giunto in Germania. La serie di Rai 2 ha oltrepassato le Alpi e raggiunto i piccoli schermi teutonici lo scorso 26 gennaio, sulle frequenze pubbliche Ard, con il primo episodio della prima stagione Pista nera. Il vicequestore, interpretato da Marco Giallini e nato dalla penna di Antonio Manzini, le cui avventure televisive sono state prodotte da Rai Fiction, Cross Productions e Beta Film, è stato seguito da 3.1 milioni ...

Il successo di Rocco Schiavone in Germania come Montalbano - boom di ascolti per la serie con Marco Giallini : Il debutto di Rocco Schiavone in Germania è un successo. La serie con Marco Giallini è la prima italiana, dai tempi de La Piovra, ad andare in onda sul canale pubblico Ard e conquistare il pubblico tedesco. Secondo un comunicato stampa Rai, la prima puntata della stagione, "Pista nera", trasmessa il 26 gennaio, ha totalizzato 3,1 milioni di telespettatori con quasi il 12% di share. Cifre da capogiro che confermano l'alta qualità delle serie ...

'Rien ne va plus' : è tornato Rocco Schiavone - è già successo per Antonio Manzini : Il protagonista e il suo mondo Rocco, il protagonista, è la personificazione dell'umanità di oggi, così poco lineare, così priva di valori ideologici e nello stesso tempo capace di sentimenti forti, ...

'Ndrangheta in Valle d'Aosta : Antonio Manzini e per lui il vicequestore Rocco Schiavone lo sapevano da quattro anni - AostaOggi.IT : Certo, non aveva ancora approfondito i legami con i potentati politici locali, ma aveva chiaramente scritto che la 'Ndrangheta drogava l'economia locale. Partendo da un sequestro di persona, ...

Rocco Schiavone sbarca in Germania - ma la guida tv ‘scivola’ sulla bestemmia in copertina : Un clamoroso scivolone della guida Tv della rivista Zitty Berlin. In copertina, un primo piano di Marco Giallini nei panni di Rocco Schiavone, e per sintetizzare lo spirito scanzonato e antoconformista del vicequestore aggiunto di stanza in Val D’Aosta una clamorosa bestemmia: “Porca Ma…, un omicidio!”. Qui il sito della rivista La serie, basata sui romanzi di Antonio Manzini ha un successo internazionale: è stata venduta, oltre che ...

Rocco Schiavone 3 - i casting sono aperti in Valle d’Aosta : La terza stagione di Rocco Schiavone si farà, e i casting sono aperti: come si legge sul sito aostasera.it, “Cercasi attori per la terza stagione della serie tv di Rai 2 di Rocco Schiavone, che verrà girata prossimamente in Val d’Aosta”. I desiderata sono i seguenti: attori e attrici, dai 18 ai 75 anni, che non abbiano già partecipato alle precedenti stagioni. L’invito è rivolto ad attori professionisti ma anche non ...

Casting per la serie tv Rocco Schiavone 3 - anche per attori esordienti : quando - dove e come partecipare : Mentre debutta in Germania con polemiche al seguito, partono ad Aosta i Casting per la serie tv Rocco Schiavone 3, che andrà in onda su Rai2 nel 2020. Il poliziesco con protagonista Marco Giallini, rinnovato da Rai2 dopo gli ottimi ascolti della prima e della seconda stagione che ora debuttano anche sulla tv tedesca, tornerà in onda con nuovi episodi girati come sempre in Valle d'Aosta. E proprio lì si cercano attori e attrici, anche ...

"Rocco Schiavone" debutta in Germania con una bestemmia : la gaffe di una rivista tedesca : La serie tv Rocco Schiavone, reduce dal successo in patria, sbarca in Germania, ma l'annuncio dato dalla stampa tedesca fa discutere. La rivista Zitty, dando notizia della messa in onda del prodotto televisivo italiano sulla copertina dell'inserto "Fernsehen", commette una gaffe non da poco.I lettori, infatti, possono ammirare in copertina una foto dell'attore Marco Giallini, che presta il volto al burbero Schiavone, mentre tiene una sigaretta ...