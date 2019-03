Rocca Priora | Casafina regala il primo posto | «Ora ci possiamo divertire»

Rocca Priora (calcio - I cat.) - Casafina regala il primato : “Ora ci possiamo divertire davvero” : Roma – La Prima categoria del Rocca Priora è prima in classifica nel girone F. Il verdetto è arrivato dopo le partite di ieri con la caduta del Valle Martella a Bellegra e il sorpasso effettuato dai castellani grazie ad un gol allo scadere firmato da Alessio Casafina nel derby contro il Real Rocca di Papa. “Una partita tosta come tutti i derby – racconta l’attaccante classe 1988, subentrato a inizio secondo tempo – E’ stato un match ...

Rocca Priora (calcio - I cat.) - Halauca : “Dispiaciuto di dover saltare il derby col Rocca di Papa” : Roma – La Prima categoria del Rocca Priora si è finalmente “riallineata” al resto delle concorrenti. Dopo mesi trascorsi con gare da recuperare (prima il match col Torpignattara e poi quello giocato e vinto mercoledì contro la Roma VIII per 3-2), la squadra di mister Paolo Lunardini ha ora le stesse partite delle avversarie ed è seconda della classe ad un solo punto dalla capolista Valle Martella (vittoriosa nello scontro diretto di ...

Rocca Priora (calcio - I cat.) - altro rinvio. Rosi : «Testa al Bellegra - sarà un’altra sfida tosta» : Roma – La Prima categoria del Rocca Priora non è fortunata col maltempo. In rapida successione, il gruppo di mister Paolo Lunardini ha visto cancellate sia la sfida di recupero di mercoledì scorso col Torpignattara (match che è stato a lungo oggetto di un ricorso dei capitolini) sia quella di domenica scorsa con la Roma VIII, entrambe (non) giocate al “Montefiore”: nel primo caso un abbozzo di nevicata aveva convinto il comitato a decidere ...