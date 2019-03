Risarcimenti a familiari vittime dei terremoti 2009 e 2016 | domani presentazione proposta

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 11 marzo 2019) L'Aquila -, martedì 12 marzo, ore 11.30, presso la sala stampa di Montecitorio, sarà presentata unadi legge che prevede un risarcimento economico ai famigliari delledei, allasaranno presenti: Graziano Delrio, presidente del Gruppo Pd; Stefania Pezzopane, prima firmataria delladi legge; Chiara Braga, capogruppo Dem in commissione Ambiente; Fabio Melilli, componente della commissione Bilancio; rappresentanti delle associazioni deidelledeidell’Aquila e di Amatrice. Unadi legge che intende dare finalmente una risposta a tutte le famiglie delledel sisma del 6 aprile, che ha colpito in particolare la città de L’Aquila, e dei sismi che dal 24 agostohanno colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. La Pdl, in particolare, che giunge ...

