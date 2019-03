Ricostruzione della comunione legale ex 184 cc e rimborso del valore del bene ex 192 cc

(Di lunedì 11 marzo 2019) Cassazione 6.3.2019 n. 6459 Con lo scioglimento, si applica il regime dei rimborsi e delle restituzioni ex art. 192 cc. Se un coniuge, prima dello scioglimento ex art 191 cc, ha violato la regolacongiuntività ex art. 184 cc. con un atto dispositivo di beni, è obbligato a versare all'altro coniuge ilpro quota determinato al momento dello scioglimentoProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...