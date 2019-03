Regione Abruzzo XI legislatura - domani 12 marzo prima seduta al palazzo dell'Emiciclo : L'Aquila - Si terrà domani 12 marzo, alle ore 10.30, nell'aula "Sandro Spagnoli" di palazzo dell'Emiciclo all'Aquila, la prima seduta del Consiglio regionale dell'Abruzzo che inaugurerà l'undicesima legislatura. La convocazione, a firma della consigliera regionale Nicoletta Verì, prevede il seguente ordine del giorno: costituzione dell'ufficio provvisorio dell'Ufficio di ...

Regione Abruzzo - esordio ufficiale della Nuova Giunta : L'Aquila - esordio ufficiale con presentazione per la Nuova Giunta abruzzese targata Marco Marsilio a Palazzo Silone, sede della Giunta nel capoluogo aquilano, con il neo presidente che nel fare gli onori di casa ha voluto ricordare che ''ora si deve lavorare in piena sinergia e con spirito di collaborazione, perchè adesso non importa più in che partito si è stati eletti, ma per rappresentare 1,3 milione di ...

Regione Abruzzo - raggiunta intesa per nuova giunta - a Lega 4 assessori : L'Aquila - raggiunta l'intesa nel centrodestra per la formazione della nuova giunta regionale d'Abruzzo, un parto non indolore per l'abbandono della riunione da parte del coordinatore della civica Azione Politica, il patron di Humangest, Gianluca Zelli, contrariato per l'esclusione dall'esecutivo: all'Aquila, a palazzo Silone, sede della Regione, al termine di un summit durato oltre tre ore, tra il presidente, ...

Regione Abruzzo - il vice presidente vicario Lolli : "Lascio una Regione in linea con bilancio : L'Aquila - "Lasciamo una Regione che si è messa in linea, per quanto riguarda il bilancio, recuperando anche ritardi che si erano accumulati. È una Regione soprattutto per quanto riguarda i Fondi comunitari, quelli di sua spettanza e competenza, è perfettamente allineata con i target comunitari, come è stato riconosciuto nella cosiddetta N+3 che si è determinata a fine anno". Lo ha detto il presidente ...

Abruzzo : Finco (Lega) - 'siamo il primo partito in Regione - e in crescita da Nord a Sud' : Venezia, 11 feb. (AdnKronos) - “Il risultato delle elezioni regionali in Abruzzo, anche se locale, dimostra che la Lega è in costante crescita dal Nord al Sud e che le politiche e le strategie messe in campo a livello nazionale dal ministro Matteo Salvini lo premiano sia per la coerenza delle sue sc

Abruzzo - Paragone - M5s - : 'Voto marginale - Regione non vuole cambiamento' : "Il risultato in Abruzzo ci dice che i cittadini abruzzesi hanno gradito il modo in cui in questi anni sono state gestite le cose e quindi non avevano intenzione di cambiare". Lo afferma il senatore ...

Regionali in Abruzzo - la débâcle del M5s dal 40 alle politiche a terza forza nella Regione : Sebbene la candidata pentastellata Sara Marcozzi cerchi ogni giustificazione possibile per alleggerire il colpo, il dato più evidente di queste elezioni Regionali in Abruzzo è la disfatta del M5s. Il ...

Elezioni Abruzzo : Marco Marsilio presidente della Regione : Elezioni: Marco Marsilio, candidato di Fratelli D'Italia, eletto presidente della Regione Abruzzo. Giorgia meloni Ringrazia. Lega primo Partito

Abruzzo - i risultati : il centrodestra si prende la Regione - oltre il 50% a L’Aquila e Teramo. Lega primo partito - M5s sotto il 20 : Il centrodestra si prende l’Abruzzo. Quando sono state scrutinate oltre 1300 sezioni su 1.633, secondo i dati del Viminale, Marco Marsilio è avanti con il 48,24%. Al secondo posto Giovanni Legnini (centrosinistra) con il 31,26%. Terza piazza per Sara Marcozzi (M5s) che si ferma al 19,85%. Per Stefano Flajani (Casapound) lo 0,46% dei voti. Secondo i dati non ancora definitivi la Lega risulta essere il primo partito con il 27,84 dei voti e ...

La Regione Abruzzo va al centro destra con Marsilio (47 - 6%) : Voto Abruzzo, vince il centrodestra con Marsilio (47,6%). Legnini al 30,6. Lega primo partito al 26,2%, M5s al 19,8 Con oltre il 10% dei voti scrutinati, il candidato presidente per il centrodestra Marco Marsilio è avanti nelle elezioni regionali in Abruzzo con il 48,49%. Seguono il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini con il 34,09% e quella del Movimento 5 stelle Sara Marcozzi con il 16,68%. Lega primo partito con il 27,42%. M5s al ...

Abruzzo : vola il centrodestra - Marsilio verso la presidenza della Regione. Berlusconi : si apre una pagina nuova : 1:14 Marco Marsilio, candidato della coalizione di centrodestra, e' il nuovo presidente della Regione Abruzzo. I primissimi dati, diffusi subito dopo la chiusura delle urne non lasciano molto spazio all'incertezza. Secondo l'instant poll realizzato dal consorzio Opinio per la Rai, Marsilio ha prevalso con il 41-45% dei voti precedendo Legnini (centrosinistra) fermo al 30-34% e Marcozzi (M5S) al 22-26%. Ancora piu' netto il dato della prima ...

Abruzzo : vola il centrodestra - Marsilio verso la presidenza della Regione : Marco Marsilio, candidato della coalizione di centrodestra, e' il nuovo presidente della Regione Abruzzo. I primissimi dati, diffusi subito dopo la chiusura delle urne non lasciano molto spazio all'incertezza. Secondo l'instant poll realizzato dal consorzio Opinio per la Rai, Marsilio ha prevalso con il 41-45% dei voti precedendo Legnini (centrosinistra) fermo al 30-34% e Marcozzi (M5S) al 22-26%. Ancora piu' netto il dato della prima proiezione ...

