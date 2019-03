Reddito di cittadinanza | l' accordo con le Regioni dimezza i navigator a 3mila

Reddito di cittadinanza - intesa governo-Regioni : i navigator scendono da 6.000 a 3.000 : Il governo ha messo sul tappeto una nuova proposta e la Conferenza delle Regioni ha detto sì. Si sblocca il confronto sui navigator , le persone che dovranno guidare i beneficiari del Reddito di ...

Reddito di cittadinanza - si può dire no a troppi lavori : È ampio il ventaglio delle offerte di occupazione che potranno essere rifiutate dai percettori del Reddito di cittadinanza, senza perdere il sussidio: sia per il tetto minimo di stipendio di 858 euro introdotto al Senato durante l’esame del Dl 4/2019, sia per il riferimento all’offerta «congrua», cioè a tempo pieno e indeterminato...

Chi prende il Reddito di cittadinanza è un parassita - dice la Cei. Così la Chiesa tocca il fondo : A tutto c’è un limite e si fatica a capire davvero dove stia andando Santa Romana Chiesa: si è toccato il fondo. Sapevamo della corruzione nei sacri palazzi, fa parte della storia della Chiesa e non ci si scandalizza quasi più. Sapevamo che in essa albergano preti pedofili, è cronaca quotidiana e tocca le diocesi d’Italia e di tutto il mondo. Sapevamo che la Chiesa ha conosciuto guerre di religione, vendita d’indulgenze e papi atei (Savonarola ...

I dubbi sul Reddito di cittadinanza : Il decreto legge su reddito di cittadinanza e quota 100, durante l'esame al Senato, è passato da 29 articoli a 42 e da 167 commi a 214. Il provvedimento, arrivato a palazzo Madama risultava "...

Reddito di cittadinanza : analisi costi benefici con Isee - come si fa : Reddito di cittadinanza: analisi costi benefici con Isee, come si fa Il Reddito di cittadinanza è una delle principali misure attuate dal governo Lega-M5S. Tuttavia, con la possibilità che possano esserci dei “furbetti” che richiedano il beneficio e al tempo stesso lavorino in nero per accumulare entrate, sarà messo in atto anche un importante sistema di verifica. Con sanzioni previste per chi sgarra di entità piuttosto pesante. Non c’è ...

Reddito di cittadinanza : prima la domanda - poi la Did e dal 19 aprile consegna della card : Dal 6 marzo scorso è iniziata l’era del Reddito di cittadinanza, la nuova misura di contrasto alla povertà varata dal governo. La misura ormai è pienamente attiva, anche se il decreto al cui interno essa è contenuta è ancora alla Camera per la seconda lettura e per la sua conversione in legge. Ormai sul Reddito di cittadinanza tutto è chiaro, dai requisiti alle modalità con cui la misura andrà avanti. Il direttore generale dell’istituto di ...

Salario minimo - sindacati restano contrari (ma la Cgil tace). Giuslavorista : “Mossa politica - c’è già Reddito di cittadinanza” : Combatte le disuguaglianze e prova a mettere un freno alla frammentazione dei contratti. Ma, secondo molti, rischia di favorire la disoccupazione, il lavoro nero e lo sfruttamento dei lavoratori. Il dibattito su vantaggi e svantaggi dell’introduzione del Salario minimo è aperto da anni tra giuslavoristi, economisti e sindacati. Il tema è tornato al centro del dibattito dopo l’annuncio del vicepremier Luigi Di Maio di voler approvare il ddl ...