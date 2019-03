Real Madrid | Zidane si ripresenta | “questa è casa mia Un ritorno di Ronaldo? Ecco cosa

sportfair

(Di lunedì 11 marzo 2019) Il francese torna a sedersi sulla panchina del, firmando un contratto fino al 30 giugno del 2022 “E’ un giorno speciale per tutti, sono molto felice di tornare a. Voglio riportare ilai livelli che merita. Da domani si comincia a lavorare“.LaPresse/EFELo dice Zinedinenel giorno in cui comincia la sua nuova avventura sulla panchina del, il club con il quale ha vinto tre Champions di fila da allenatore e che dopo soli nove mesi lo ha richiamato per sostituire Solari. “Sono andato via per una mia necessità, alla squadra serviva un cambiamento dopo aver vinto tutto. Ho avuto altre offerte, ma non ho voluto andare a un’altra squadra. Amo molto questo club e quando mi ha chiamato Florentino non potevo dire di no. Ho giocato qui, ho vinto tanto da giocatore e da allenatore, ma sono uno dei tanti ...

