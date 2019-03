Real Madrid | Solari saluta tutti | il tecnico lascia la panchina | si avvicina il ritorno

Clamoroso - El Chiringuito : 'Zidane oggi firma per il Real Madrid' : TORINO - Nelle prossime ore Zinedine Zidane tornerà l'allenatore del Real Madrid . A dirlo è Josep Pedrerol, volto principe de 'El Chiringuito de Jugones', una delle trasmissioni sportive più seguite ...

Real Madrid - Isco : la rottura con Solari è totale : Real Madrid Isco: storie tese – La cosa sicura è che almeno uno dei due, a fine stagione, lascerà il Real Madrid. La stagione in corso per Isco è sicuramente la peggiore fin qui della sua carriera: una stagione passata quasi interamente tra la panchina e la tribuna, con il campo da gioco calcato solamente […]

Sergio Ramos spiega su Instagram la crisi del Real Madrid : dal giallo con l'Ajax alle liti : Un lungo post. Con domande e risposte. Quasi un'auto intervista per spiegare la crisi del Real Madrid . Il capitano Sergio Ramos non si è mai nascosto, non l'ha fatto neanche stavolta. "Come giocatori,...

Sergio Ramos scrive ai tifosi del Real Madrid : “la squalifica - la lite con Marcelo e su Solari…” : Sergio Ramos ha voluto scrivere un lungo post su Instagram nel quale ha spiegato ai tifosi quanto accaduto negli ultimi giorni in casa Real Madrid Sergio Ramos è stato uno degli uomini maggiormente criticati dopo la debacle del Real Madrid contro l’Ajax. La sua squalifica ‘programmata’ non è andata giù ai tifosi ed il calciatore ha pensato bene di giustificarsi con un lungo post, nel quale ha parlato anche della presunta ...

Real Madrid - Solari saluta in giornata? Mourinho è pronto : Real Madrid Solari – Potrebbe non bastare la vittoria sul campo del Valladolid per Santiago Solari. Il tecnico del Real Madrid potrebbe infatti saltare per la delusione dell'eliminazione in Champions League. Nella giornata odierna, infatti, Florentino Perez deciderà sul futuro della panchina del Real Madrid: il presidente sembrava deciso senza indugi a cambiare, prendendo José Mourinho, […]

Real Madrid aiutato dal Var fantasma è polemica in Spagna : Madrid - Non si può certo dire che il Real Madrid stia vivendo uno dei momenti piùtranquilli della sua storia. A parte la posizione del tecnico Santiago Solari, ormai a un passo dall'esonero, ogni ...

El Pais : 'Zidane ha detto no al Real Madrid - c'è l'offerta della Juve' : TORINO - Il nome di Zinedine Zidane è tornato di moda negli ultimi giorni. Soprattutto dopo l'eliminazione del Real Madrid in Champions League. I blancos pensano già alla prossima stagione, cercano il ...

Valladolid-Real Madrid - il VAR interviene due volte ma la sala è… vuota : svelato il curioso retroscena : Nel corso del match tra Valladolid e Real Madrid, è stata inquadrata una sala VAR vuota: la Liga ne ha poi spiegato il motivo Colpo di scena durante Valladolid-Real Madrid, posticipo domenicale della 27ª giornata della Liga. Nel corso del match, l’arbitro si è rivolto due volte al VAR per dirimere altrettante situazioni controverse ma, in occasione della seconda chiamata, le telecamere hanno inquadrato una stanza vuota con i monitor ...

I possibili successori di Solari sulla panchina del Real Madrid : Sono diversi i nomi dei candidati per la panchina del Real Madrid. Santiago Solari rischia anche in caso di vittoria a Valladolid.Il Real Madrid chiude stasera a Valladolid una delle settimane più difficili della sua storia. Al ”Santiago Bernabeu” sono arrivate le due sconfitte consecutive con il Barcellona in Copa del Rey e campionato e la pesante eliminazione in Champions League per mano dell’Ajax.A Madrid, in questi giorni, ...

Il Real Madrid tira fuori l'orgoglio : 4-1 a Valladolid : Valladolid, SPAGNA, - Ci sono buoni motivi per pensare che la tutt'altro che convincente vittoria corsara di Valladolid possa essere l'ultimo capitolo della sfortunata esperienza di Santiago Solari ...

Real Valladolid-Real Madrid - l'arbitro chiama la VAR ma la stanza è vuota : Da quest'anno anche nella Liga c'è la VAR che, in più di qualche occasione, non ha evitato le polemiche. In occasione di Real Valladolid-Real Madrid la tecnologia ha aiutato l'arbitro ad annullare un ...

Real Madrid - lite Sergio Ramos-Marcelo in allenamento : Il centrale spagnolo accusa un periodo di nervosismo e in questa settimana è stato spesso al centro della cronaca Madridista: prima per il suo litigio negli spogliatoi con il presidente Perez e poi ...

Real Madrid - Isco non convocato per il Valladolid : rottura totale con Solari : Una stagione da dimenticare per Isco . Sempre più ai margini del Real Madrid a causa di un feeling mai sbocciato con Santiago Solari, l'attaccante spagnolo non è stato convocato per la sfida di ...

Juve - Solari non convoca Isco : è rottura con il Real Madrid : TORINO - Il braccio di ferro tra Isco e Santiago Solari prosegue, la Juventus assiste interessata. Il tecnico argentino ha deciso di escludere lo spagnolo dalla lista dei convocati per la sfida di ...