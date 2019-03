Real Madrid | arriva l’ufficialità | Zidane è il nuovo allenatore LIVE

calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2019) Adesso è ufficiale: Zinedinetorna sulla panchina del. Dopo l’indiscrezione di qualche ora fa, con l’incontro nel pomeriggio per mettere il nero su bianco,anche il comunicato del club spagnolo.(23/06/1972, Marsiglia) – si legge – è ildel. Il francese torna al club dove ha fatto la storia come giocatore e come. Con lui in panchina, la squadra ha recitato in una delle epoche più gloriose della leggenda del miglior club del mondo. Nei suoi due anni e cinque mesi, i bianchi hanno raccolto 9 titoli: 3 Champions League, 2 coppe del mondo per club, 2 Supercoppe europee, 1 campionato e 1 Supercoppa spagnola”.Niente Mourinho, dunque. Ma soprattutto, niente destinazione Juve per il francese. Per i bianconeri, nella girandola degli allenatori, si fa adesso avanti un altro ...

juventusfcid : ???? GOL Pavel Nedved di semi-final ?? Real Madrid pada tahun 2003. #ComebackGoals #GETREADY TO COMEBACK! - forumJuventus : [ES] El Paìs - Zidane dice no al ritorno al Real Madrid. Per lui c'è un'offerta formale della Juve: sul tavolo un c… - forumJuventus : [ES] MD - Niente Juve per Zidane, imminente il ritorno del francese sulla panchina del Real Madrid ??… -