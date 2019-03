Quelli che il calcio | Paolo Casarin esplode | Basta dire caz***e sugli arbitri

Quelli che il calcio – Ventiduesima puntata del 10 marzo 2019 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Nuova puntata, la Ventiduesima della stagione, con Quelli che il calcio il programma della domenica pomeriggio di Rai 2 con Luca, Paolo, Mia Ceran dedicato al campionato di calcio e non solo, come sempre ricco di tanti ospiti e comicità. Quelli che il calcio | Domenica 10 marzo 2019 | Ospiti e tavolo Ospite musicale […] L'articolo Quelli che il calcio – Ventiduesima puntata del 10 marzo 2019 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ...

Quelli che il calcio - Paolo Casarin contro tutti : "Rispettate gli arbitri - dite solo caz**te" : tutti gli occhi erano puntati su Fulvio Collovati, tornato dopo tre settimane di ‘squalifica’, ma a tenere banco a Quelli che il calcio è stato stavolta il durissimo sfogo di Paolo Casarin.Un uno contro tutti stimolato dal gol annullato a Lautaro Martinez durante Inter-Spal. La decisione, arrivata dopo il consulto al Var, ha scatenato il dibattito in studio, con l’ex arbitro che ha accolto con palese nervosismo il commento dei presenti ...

Soldi cinesi sì e Quelli sauditi no? Polemiche per il possibile ingresso degli arabi nel Cda della Scala : Gli investimenti cinesi sì e quelli dei sauditi no? Il dubbio sorge spontaneo dopo l'apertura del Governo Conte alla partecipazione italiana nel progetto di Pechino One Belt One Road, la nuova Via della Seta. Apertura preceduta e seguita da malumori e moniti dei principali alleati occidentali, soprattutto dagli Stati Uniti. Nell'attesa che il Governo assuma una decisione formale in occasione della visita in Italia tra due settimane del ...

I corpi individuati sono Quelli di Nardi e Ballard Video Alessandra - che era al campo base : «Lì Daniele era felice» : La conferma dell’ambasciatore italiano: identificate le sagome che erano state scoperte sullo sperone Mummery, a circa 5.900 metri. La spedizione è chiusa. La fidanzata dello scalatore: «Non mi hai ascoltato, te l’avevo detto che su quella via non dovevi andare»

Quelli che... fanno sostenibilità/ 42 : ... e che stiamo raccogliendo nelle nostre Directories , per offrire un riferimento unico ai professionisti dell'economia e finanza responsabile. Il servizio Directories fa parte del pacchetto ET.pro . ...

Vaccini - Burioni : “far entrare a scuola i bambini non vaccinati significa tenere fuori Quelli che non si possono vaccinare - non possiamo garantire l’ignoranza” : Il Dott. Roberto Burioni, virologo e divulgatore scientifico, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è Desta” condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, per commentare la lettera inviata dal vicepremier Matteo Salvini al Ministro Giulia Grillo per chiedere l’accesso a scuola per i bambini non vaccinati. Lettera Salvini per far accedere a scuola i bambini non vaccinati.“far entrare i bambini non ...

Elisa ospite di Francesco De Gregori al Teatro Garbatella di Roma per Quelli che restano (foto) : “Farai ancora magie” : In occasione della lunga residency per Off the records, anche Elisa ospite di Francesco De Gregori al Teatro Garbatella di Roma per un duetto in Quelli che restano. L'artista di Monfalcone è già intervenuta sui social per ringraziare il Principe con il quale ha portato sul palco il singolo rilasciato nel mese di settembre e che ha portato come primo singolo da Diari aperti, appena certificato Disco di Platino. La sua presenza sul palco ...

Alessandra Amoroso : “Emma ha il suo pensiero - l’ha voluto dire - brava! Sono altri Quelli che dovrebbero vergognarsi” : Alessandra Amoroso, reduce dalla prima tappa del “10 Tour” di ieri sera in un Pala Alpitour di Torino tutto esaurito, è al settimo cielo. La incontriamo nel salottino del backstage, sempre sorridente, mentre spiega le emozioni del “post show”. Un grande spettacolo dal vivo che celebra i suoi dieci anni di carriera, con 33 canzoni, e che riproduce sul palco e sui mega schermi una grande casa social. Non è un caso. Amoroso ha sempre avuto un ...

Pochi professori - in gita solo alunni "meritevoli"/ Esclusi anche Quelli con disturbi : A Massa Carrara ci sono Pochi professori per la gita, allora ci vanno solo gli alunni 'meritevoli'. Esclusi anche gli studenti con disturbi

Legittima difesa - Migliore a M5s-Lega : “A voi piacciono Quelli che sparano in petto a chi sta in ginocchio - siete ridotti così” : La riforma della Legittima difesa è approdata alla Camera, dopo un primo esame al Senato. A Montecitorio l’ok definitivo è atteso per giovedì (prima di un nuovo passaggio a Palazzo Madama). Intanto, in Aula, è iniziata la votazione sugli emendamenti. Gennaro Migliore (Pd) ha attaccato la maggioranza M5s-Lega: “A voi piacciono quelli che sparano in petto a chi sta in ginocchio”. Il riferimento del deputato dem è al caso ...

Wanda Nara si diverte e condivide su Twitter la sua imitazione a Quelli che il calcio : Niente polemica, nemmeno su Twitter, da parte di Wanda Nara, anche se il caso Icardi comunque sembra non finire mai. La moglie del centravanti nerazzurro guarda la tv e si complimenta con chi la ...

#QCC – Quelli che il calcio – Ventunesima puntata del 03/03/2019 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio è ormai un cardine del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, si sa sempre adeguare collezionando sempre ascolti ragguardevoli. Quest’anno e la scorsa edizione, infatti, hanno visto l’incrementarsi degli ascolti rispetto agli anni precedenti. Oggi alle 13:50, il programma tornerà con la Ventunesima […] L'articolo #QCC – Quelli che ...

L’invidia - da genitore - per Quelli che non hanno figli : Iniziò tutto con l’influenza stagionale, conclusasi in un turnover rossiniano versione Highlander. Fui l’unica a restare incolume e mentre facevo terra bruciata degli altri contendenti, dovetti comunque prendermi cura di quelli che, uno dopo l’altro, cadevano come mosche. Dopo una breve parentesi illusoria di salute, arrivò il primo di quattro verdetti tutti uguali tra loro, sanciti dalla stessa implacabile giuria in camice ...