Port of Earth | dal fumetto disegnato da Andrea Mutti una serie Amazon

(Di lunedì 11 marzo 2019)of, dallaa fumetti scritta da Zack Kaplan (suo anche Eclipse) e disegnata da(tra i suoi lavori diversi numeri di Nathan Never, ma anche Batman, X-Men e per la Dark Horse Conan e Rebels) verrà realizzata unatv perPrime. A svelarlo è stato il sito Deadline ma la notizia è stata presto confermata sia dall’autore dei fumetti, sia dagli editori stessi.Ofedito in Italia dalla Panini Comics è unaa fumetti della Top Cow insieme alla Image Comics per una fantascienza che punta sul realismo per un futuro sporco, difficile e pieno di contraddizioni.Excited by theOFnews?! Now is a good time to add thes to your pull: https://t.co/9aRpyfZHzoPOE #9 Cover A: FEB190176 POE #9 Cover B: FEB190177 pic.twitter.com/DFKqlGAU48— Top Cow (@TopCow) 10 marzo 2019of, la trama Gli alieni ...

