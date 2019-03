Politano apre | chiude Gagliardini In campo come si sente Lautaro

lanotiziasportiva

(Di lunedì 11 marzo 2019) A l 23’ della ripresa, quando la festa per i 111 anni dell’Inter stava trasformandosi in una torta in faccia,ha fatto gol alla Spal con il primo tiro in porta nerazzurro e ha spianato la vittoria, poi sigillata da: 2-0.Un successo pesantissimo, meno banale di quello che sembra. Al momento del tiro dil’orizzonte più roseo del derby era quello di agganciare il Milan e l’incubo peggiore quello di finire a -6. Domenica prossima invece Spalletti, risalita-1 dal Diavolo, giocherà con la possibilità di scavalcarlo e un’eventuale sconfitta non avrebbe nulla di definitivo.Spettacolare l’impresa diClassifica a parte, il tecnico nerazzurro, sulla soglia dei due incroci chiave della stagione (Eintracht, Milan) sorride per altre due considerazioni. Prima: la squadra ha reagito alla caduta di Cagliari e nel momento di massima emergenza, senza la ...

