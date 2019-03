Più di mille giudici algerini si sono schierati contro la candidatura del presidente

MotoGp - Miller costretto al ritiro per colpa della... sella : 'non potevo Più controllare la moto in curva' : Il pilota australiano è stato costretto al ritiro per via di un problema alla sella, che ha reso la sua moto ingestibile in curva E' finito anzitempo il Gp del Qatar per Jack Miller , costretto a ...

MotoGp - Miller costretto al ritiro per colpa della… sella : “non potevo Più controllare la moto in curva” : Il pilota australiano è stato costretto al ritiro per via di un problema alla sella, che ha reso la sua moto ingestibile in curva E’ finito anzitempo il Gp del Qatar per Jack Miller, costretto a ritirarsi dopo pochi giri per colpa della sella della sua Pramac. Il pilota australiano, in piena bagarre, ha letteralmente strappato la seduta della moto, lanciandola a centro pista e rischiando di colpire i suoi avversari. Un problema non ...

Bielorussia - trovata fossa comune con resti di ebrei fucilati dai nazisti : “Più di mille persone” : I resti di almeno 730 ebrei uccisi dai nazisti di Hitler sono stati scoperti nella cittadina di Brest, in Bielorussia, in un cantiere edile. Ma i corpi sepolti nella fosse comune - soprattutto donne, bambini e anziani - sarebbero molti di più.Continua a leggere

Trova Più di mille euro e li restituisce al proprietario : "Non è la prima volta che capita" : Il gestore egiziano di una tintoria di Milano ha Trovato l'ingente somma in un paio di pantaloni ed ha subito provveduto a...

Il piano industriale per salvare Carige : previsti Più di mille esuberi - verso la chiusura 100 sportelli : Genova - Carige prevede a piano 1.050 esuberi , `full time equivalent´, e la chiusura di 100 sportelli tradizionali . È quanto si legge in una nota che descrive i punti salienti del nuovo piano ...

Sicilia - M5s : “L’Ars costa mille euro al minuto e 137 milioni all’anno. Più della Casa Bianca. Lavora 20 ore al mese” : Alle casse pubbliche costa mille euro al minuto, 137 milioni all’anno: un milione più della Casa Bianca. È il record negativo dell’Assemblea regionale Siciliana, calcolato da un dossier elaborato dal Movimento 5 stelle sui dati del parlamento dell’isola dell’intero 2018. I mille euro al minuto sono calcolati in relazione alle ore Lavorate in aula (246 ore e 33 minuti) e ai 15 milioni di euro pagati per le indennità dei ...

Andrea Camilleri stronca le polemiche su Montalbano e migranti (video) : “Prima avevamo Più cuore” : Con un commento perentorio ma soprattutto molto amaro, ospite di Che Tempo Che Fa del 24 febbraio Andrea Camilleri ha stroncato le polemiche sulla questione Montalbano e migranti, montata dopo il primo dei due episodi in onda questo mese su Rai1 in cui si affronta, tra le pieghe del giallo, il tema degli sbarchi di profughi sulle coste siciliane. Il celebre scrittore agrigentino è stato ospite di Fabio Fazio in collegamento, insieme ...

Trieste - così si crea la millefoglie Più grande del mondo : 673 kg - : ... 673,5 chili di dolce preparato dai pasticceri Sebastiano Scaggiante e Mirko Ricci, famoso per il profiterole più grande del mondo e i tiramisù più grande e più lungo del mondo. L'ultimo record ...

Siria - trovata fossa comune con Più di mille corpi. Massiccia offensiva finale all’Isis : I resti di circa 150 corpi sono stati rinvenuti oggi a Raqqa, ex capitale dell'Isis in Siria, secondo quanto riferiscono fonti dal terreno che parlano del ritrovamento di una fossa comune con piu' di mille corpi ancora da riesumare. I medici legali che operano nel quadro della regione semi-autonoma curdo-Siriana, affermano che la fossa comune e' divisa in due parti e che si trova sulla sponda sud dell'Eufrate. Le fonti affermano che i 150 corpi ...

Vent’anni del Commissario Montalbano - i 10 episodi Più belli con l’eroe umano di Andrea Camilleri : Sono passati vent'anni dalla prima messa in onda del Commissario Montalbano; da allora il personaggio nato dalla penna geniale di Andrea Camilleri e interpretato sullo schermo da Luca Zingaretti è diventato un amico inseparabile del pubblico di Rai1. Il successo letterario e televisivo non si è fermato all'Italia, ma ha varcato i confini: Montalbano è stata la prima serie nostrana ad essere venduta all'estero, ottenendo sempre un grandissimo ...

Decretone - 1.600 gli emendamenti : Più di mille da FdI e FI - 34 dal M5s e 43 dalla Lega. Altri 360 sono di Pd e Leu : Quasi 1.600 emendamenti per il Decretone. Le proposte di modifica ai 29 articoli del provvedimento su reddito e pensioni, per la precisione 1.570, sono state presentate nella Commissione Lavoro del Senato, che le esaminerà in vista dell’arrivo in Aula previsto per martedì 19 febbraio. Fratelli d’Italia è il gruppo che ha presentato il maggior numero di emendamenti, 900, oltre la metà del totale. dalla maggioranza sono arrivate un’ottantina ...

"Quota cento" - interessa Più di mille «Ma non è detto che ne approfittino» : Sono oltre 1200 i lavoratori della provincia di Sondrio con i potenziali requisiti per 'quota 100'. E le prime domande, alcune decine, sono già partite anche dalla Valtellina. Nel primo caso non si ...

F1 - l'ad Camilleri : "Investiremo di Più per tornare a vincere" : La Ferrari è pronta a fare di tutto pur di tornare a vincere in F1. E l'amministratore delegato del Cavallino, Louis Camilleri , ha annunciato che ci sarà un aumento dell'investimento economico per ...